Між котами та людьми існує несподіваний гормональний зв’язок: що з ними відбувається

Нове дослідження показує, що турбота про чотирилапого друга дійсно може позитивно впливати на самопочуття людини.

Японські вчені вирішили перевірити, чи достатньо самого лише факту володіння котом, щоб власник тварини почувався краще. Вчені з’ясували, що насправді все залежить від того, як саме власники взаємодіють зі своїми улюбленцями у повсякденному житті. Дослідження опубліковано в журналі iScience, пише ScienceAlert.

Як емоційний зв’язок між котами та людьми впливає на самопочуття останніх, поки що вивчено не дуже добре. Щоб розібратися в цьому, японські вчені провели дослідження, яке тривало протягом місяця, у якому взяли участь 19 власників котів та 29 їхніх домашніх улюбленців.

Кішки здатні налагоджувати тісні зв’язки зі своїми господарями, але фізіологічні аспекти цих стосунків вивчені недостатньо. Вчені дослідили гормональний стан котів та їхніх власників, відстежували фізичні контакти між ними, оцінювали настрій власників за допомогою анкетування, а також спостерігали за поведінкою котів щодо своїх господарів та незнайомих людей.

Вчені з’ясували, що між котами та їхніми власниками існує гормональний зв’язок, у якому беруть участь окситоцин і кортизол. За словами вчених, до цього моменту ніхто не проводив вимірювань рівня окситоцину одночасно у котів та їхніх власників.Окситоцин відіграє важливу роль у формуванні соціальних зв’язків, і його рівень може підвищуватися під час проявів ніжності. Кортизол допомагає регулювати реакцію організму на стрес.

Згідно з дослідженням, у власників із вищим рівнем окситоцину, як правило, і кішки мають вищий рівень цього гормону Фото: ScienceAlert

Згідно з дослідженням, у власників із вищим рівнем окситоцину, як правило, і кішки мають вищий рівень цього гормону. Крім того, підвищений рівень окситоцину у кішок виявився пов’язаним із меншою кількістю негативних емоцій та нижчим рівнем кортизолу у їхніх власників. Більше того, рівень окситоцину у кішок виявився навіть тісніше пов’язаним із негативними емоційними станами власників, ніж рівень окситоцину у самих людей. Як саме виникають ці гормональні взаємозв’язки, поки що незрозуміло.

Це може бути пов’язано з тим, що під час погладжування кішки рівень окситоцину підвищується як у власника, так і у кішки, і саме ця взаємодія сприяє зміцненню їхнього зв’язку, вважають вчені. Автори дослідження також виявили зв’язок між близьким розташуванням людини та кішки й настроєм. Власники, які перебували ближче до своїх кішок, повідомляли про більшу енергію та бадьорість.

Вчені вважають, що позитивний настрій власників залежить не від того, як довго у них живе кішка, а від того, наскільки часто вони перебувають поруч один з одним. І в цьому важливу роль може відігравати окситоцин — гормон, що впливає на формування прив’язаності.

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