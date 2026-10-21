Жах королів: як поява комети Галлея у 1066 році пов'язана із завоюванням Англії (фото)

Середньовічні історики сприйняли комету Галлея як поганий знак для останнього англосаксонського короля Англії Гарольда II Годвінсона.

Комета Галлея — це одна з найвідоміших комет, і такою вона була навіть тисячі років тому, хоча вчені минулого, м’яко кажучи, неправильно розуміли будову навколишнього світу. Після битви під Гастінгсом у 1066 році Англія опинилася під владою герцога Нормандії Вільгельма I Завойовника. Так закінчився англосаксонський період в історії Англії, що розпочався за понад 500 років до цієї події після розпаду Римської імперії. У 1066 році в Європі спостерігали появу комети Галлея, і історики того часу сприйняли її як поганий знак для короля Англії Гарольда II Годвінсона. І вони мали рацію, пише The Conversation.

Гобелен із Байє — це унікальний артефакт XI століття. Це 70-метрове вишите лляне полотно шириною близько 0,5 метра, яке детально зображує події нормандського завоювання Англії та битву при Гастінгсі в 1066 році. На одному з фрагментів гобелена зображений король Англії Гарольд II Годвінсон в оточенні людей, які дивляться в небо. Над Гарольдом розташована комета Галлея, а під ним зображені кораблі нормандців, які пливуть завойовувати Англію. Це нормандська інтерпретація образу Гарольда II, де він представлений як король, приречений на загибель.

Нормандський історик XI століття Вільгельм Пуатьє назвав комету Галлея "жахом королів", адже в той час подібні астрономічні об’єкти сприймали як передвістя змін у житті людей.

Комета Галлея на гобелені з Байє Фото: long-covid

Згідно з більшістю історичних джерел, комета Галлея з’явилася на вечірньому небі 24 квітня 1066 року, тобто приблизно через чотири місяці після коронації Гарольда II. Він був королем недовго. Вже 14 жовтня 1066 року він загинув у битві під Гастінгсом.

Сучасні розрахунки показують, що комета Галлея тоді наблизилася до Землі на відстань приблизно 15 мільйонів кілометрів, а отже, була дуже яскравим об’єктом на вечірньому та нічному небі. Раптова поява такого яскравого небесного тіла, безсумнівно, справила глибоке враження на очевидців.

Вільгельм Пуатьє назвав появу комети поганим знаком для правління короля Гарольда II, але для нормандських завойовників Англії, згідно з історичними записами, це був добрий знак. Водночас в "Англосаксонських хроніках" також описується поява комети Галлея, але жодного зв’язку зі зміною влади в Англії там немає.

Згідно з більшістю історичних джерел, комета Галлея з"явилася на вечірньому небі 24 квітня 1066 року, тобто приблизно через чотири місяці після коронації Гарольда II. Він був королем недовго. Вже 14 жовтня 1066 року він загинув у битві під Гастінгсом Фото: Daily Mail

Середньовічні астрономи вели записи, фіксуючи дату, час, зовнішній вигляд комет та наслідки їхньої появи. Ці дані ґрунтувалися на уявленнях про навколишній світ, успадкованих від Римської імперії та Стародавньої Греції.

Середньовічна картина світу передбачала, що Всесвіт поділяється на дві сфери. У верхній знаходяться планети та нерухомі зірки. Вважалося, що ця сфера перебуває в первозданному стані й здійснює лише добовий рух, тобто видиме переміщення небесних тіл зі сходу на захід. У нижній знаходяться чотири стихії: вогонь, повітря, вода та земля.

У такій системі світобудови все, що перебувало внизу, залежало від того, що відбувалося вгорі. Тобто небесні тіла впливали на життя людей.

Тому немає нічого дивного в тому, що появу комети Галлея пов’язали із загибеллю останнього англосаксонського короля Англії та поразкою його війська у битві, яка змінила подальшу історію не лише Англії, а й інших королівств Європи.

Інші новини науки