Ужас королей: как появление кометы Галлея в 1066 году связано с завоеванием Англии (фото)

Комету Галлея средневековые историки восприняли как плохой знак для последнего англосаксонского короля Англии Гарольда II Годвинсона.

Комета Галлея — это одна из самых знаменитых комет и таковой она была даже тысячи лет назад, хотя ученые прошлого, мягко говоря, неправильно понимали устройство окружающего мира. После битвы при Гастингсе в 1066 году Англия оказалась под властью герцога Нормандии Вильгельма I Завоевателя. Так закончился англосаксонский период в истории Англии начавшийся за более чем 500 лет до этого события после развала Римской империи. В 1066 году в Европе наблюдали появление кометы Галлея и историки в то время восприняли ее как плохой знак для короля Англии Гарольда II Годвинсона. И они были правы, пишет The Conversation.

Гобелен из Байе – это уникальный артефакт XI века. Это 70-метровое вышитое льняное полотно шириной около 0,5 метра, которое детально показывает события нормандского завоевания Англии и битву при Гастингсе в 1066 году. На одном из фрагментов гобелена изображен король Англии Гарольд II Годвинсон в окружении людей, которые смотрят в небо. Над Гарольдом расположена комета Галлея, а под ним изображены корабли нормандцев, которые плывут завоевывать Англию. Это нормандская интерпретация образа Гарольда II, где он представлен, как обреченный на гибель король.

Нормандский историк XI века Вильгельм Пуатье назвал комету Галлея "ужас королей", ведь в то время подобные астрономические объекты воспринимали как предзнаменование перемен в жизни людей.

Комета Галлея на гобелене из Байе Фото: The Conversation

Согласно большинству исторических источников, комета Галлея появилась на вечернем небе 24 апреля 1066 года, то есть примерно через четыре месяца после коронации Гарольда II. Он был королем недолго. Уже 14 октября 1066 года он погиб в битве при Гастингсе.

Современные расчеты показывают, что комета Галлея тогда приблизилась на расстояние примерно 15 миллионов километров от Земли, а значит была очень ярким объектом в вечернем и ночном небе. Внезапное появление столь яркого небесного тела, несомненно, произвело глубокое впечатление на очевидцев.

Вильгельм Пуатье назвал появление кометы плохим знаком для правления короля Гарольда II, но для нормандских завоевателей Англии, согласно историческим записям, это был хороший знак. В то же время в "Англосаксонских хрониках" также описывается появление кометы Галлея, но никакой связи со сменой власти в Англии там нет.

Согласно большинству исторических источников, комета Галлея появилась на вечернем небе 24 апреля 1066 года, то есть примерно через четыре месяца после коронации Гарольда II. Он был королем недолго. Уже 14 октября 1066 года он погиб в битве при Гастингсе Фото: Daily Mail

Средневековые астрономы вели записи, фиксируя дату, время, внешний вид комет и последствия их появления. Эти данные опирались на унаследованные из Римской империи и Древней Греции представления об окружающем мире.

Средневековая картина мира предполагала, что Вселенная делится на две сферы. В верхней находятся планеты и неподвижные звезды. Считалось, что эта сфера пребывает в первозданном состоянии и совершает лишь суточное движение, то есть видимое перемещение небесных тел с востока на запад. В нижней находятся четыре стихии: огонь, воздух, вода и земля.

В такой системе мироздания все, что находилось внизу, зависело от того, что происходило наверху. То есть небесные тела влияли на жизнь людей.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что появление кометы Галлея связали с гибелью последнего англосаксонского короля Англии и поражением его войска в битве, которая изменила дальнейшую историю не только Англии, но и других королевств Европы.

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