Между кошками и людьми существует неожиданная гормональная связь: что с ними происходит

Новое исследование показывает, что забота о четвероногом друге действительно может благотворно влиять на самочувствие человека.

Японские ученые решили проверить, достаточно ли одного лишь факта владения кошкой для того, чтобы владелец животного чувствовал себя лучше. Ученые выяснили, что на самом деле все зависит от того, как именно владельцы взаимодействуют со своими питомцами в повседневной жизни. Исследование опубликовано в журнале iScience, пишет ScienceAlert.

Как эмоциональная связь межу кошками и людьми влияет на самочувствие последних, пока что изучено не очень хорошо. Чтобы разобраться с этим японские ученые провели исследование, длившееся в течение месяца, в котором приняли участие 19 владельцев коше и 29 их домашних животных.

Кошки способны формировать тесные связи со своими хозяевами, но физиологические аспекты этих отношений изучены слабо. Ученые изучили гормональное состояние кошек и их владельцев, отслеживали физические контакты между ними, оценивали настроение владельцев с помощью анкетирования, а также наблюдали за поведением кошек по отношению к своим хозяевам и незнакомым людям.

Ученые выяснили, что между кошками и их владельцами существует гормональная связь, в которой участвуют окситоцин и кортизол. По словам ученых, до этого момента никто не проводил измерений уровня окситоцина одновременно у кошек и их владельцев.Окситоцин играет важную роль в формировании социальных связей, и его уровень может повышаться во время проявлений ласки. Кортизол помогает регулировать реакцию организма на стресс.

Согласно исследованию, у владельцев с более высоким уровнем окситоцина, как правило, и кошки имеют более высокий уровень этого гормона Фото: ScienceAlert

Согласно исследованию, у владельцев с более высоким уровнем окситоцина, как правило, и кошки имеют более высокий уровень этого гормона. Кроме того, повышенный уровень окситоцина у кошек оказался связан с меньшим количеством негативных эмоций и более низким уровнем кортизола у их владельцев. Более того, уровень окситоцина у кошек оказался даже более тесно связан с негативными эмоциональными состояниями владельцев, чем уровень окситоцина у самих людей. Как именно возникают эти гормональные взаимосвязи пока неясно.

Это может быть связано с тем, что во время процесса поглаживания кошки уровень окситоцина повышается как у владельца, так и у кошки, и именно это взаимодействие способствует укреплению их связи, считают ученые. Авторы исследования также обнаружили ​​связь между близким расположение человека и кошки, и настроением. Владельцы, которые находились ближе к своим кошкам, сообщали о большей энергии и бодрости.

Ученые считают, что позитивный настрой владельцев зависит не от того, как долго у них живет кошка, а от того, насколько часто они находятся рядом друг с другом. И в этом может играть важную роль окситоцин, гормон, влияющий на формировании привязанности.

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