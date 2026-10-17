У кошек обнаружен опасный для человека паразит: зимой возрастает риск заражения (фото)

Согласно исследованию, почти пятая часть домашних кошек являются носителями опасных паразитов, способных заразить человека.

Многие владельцы кошек, вероятно знакомы с паразитом Toxoplasma gondii, который может передаваться людям, негативно влиять на их здоровье и даже изменять поведение человека. Но это не единственный паразит, которым могут заразиться как кошки, так и люди. Ученые выяснили, что для людей серьезную опасность представляет паразит Giardia duodenalis. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One, пишет ScienceAlert.

Если человек заразился Giardia duodenalis, то это может привести к развитию заболевания под названием лямблиоз или гиардиоз. У людей и животных это состояние вызывает диарею, боли в животе и слабость.

Ученые изучили более 157 000 образцов экскрементов домашних кошек из США и Канады. В результате они обнаружили, что в 6,3% образцов находится паразит Giardia duodenalis. То есть каждая шестнадцатая обследованная кошка была заражена.

Также ученые обнаружили, что более 18% кошек заражены генотипами паразита, который может передаваться человеку. Но только 1,2% из более чем 157 000 образцов содержали паразитов, потенциально опасных для человека. Расчеты ученых показывают, что около 18% домашних кошек в США и Канаде являются носителями опасных для человека генотипов Giardia duodenalis.

Изображение G. duodenalis, полученное с помощью электронного микроскопа Фото: ScienceAlert

Согласно исследованию, коты заражаются паразитом чаще, чем кошки, а молодые животные заражаются чаще, чем взрослые. При этом наиболее подвержены заражению котята. Также выяснилось, что нестерилизованные кошки и коты чаще являются носителями паразита, чем стерилизованные животные.

Ученые считают, что более высокая вероятность заражения у котов и нестерилизованных животных может быть связана с различиями в условиях их содержания (в помещении или на улице), более активным перемещением вне дома или особенностями иммунитета. Что касается того, почему котята заражаются чаще, чем взрослые животные, то ученые считают, что у них еще нет более сильного приобретенного иммунитета.

Также исследование показало, что кошки и коты заражаются Giardia duodenalis чаще зимой, чем летом. Это связано с тем, что этот паразит любит более холодные и влажные условия, а теплым и сухим летом ему сложнее выжить.

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