У кішок виявлено небезпечного для людини паразита: взимку зростає ризик зараження (фото)

Згідно з дослідженням, майже п’ята частина домашніх котів є носіями небезпечних паразитів, здатних заразити людину.

Багато власників котів, ймовірно, знайомі з паразитом Toxoplasma gondii, який може передаватися людям, негативно впливати на їхнє здоров’я і навіть змінювати поведінку людини. Але це не єдиний паразит, яким можуть заразитися як коти, так і люди. Вчені з’ясували, що серйозну небезпеку для людей становить паразит Giardia duodenalis. Результати дослідження опубліковано в журналі PLOS One, пише ScienceAlert.

Якщо людина заразилася Giardia duodenalis, це може призвести до розвитку захворювання під назвою лямбліоз або гіардіоз. У людей і тварин цей стан викликає діарею, болі в животі та слабкість.

Вчені дослідили понад 157 000 зразків екскрементів домашніх котів із США та Канади. У результаті вони виявили, що в 6,3% зразків міститься паразит Giardia duodenalis. Тобто кожна шістнадцята обстежена кішка була заражена.

Також вчені виявили, що понад 18 % котів заражені генотипами паразита, який може передаватися людині. Однак лише 1,2 % із понад 157 000 зразків містили паразитів, потенційно небезпечних для людини. Розрахунки вчених показують, що близько 18% домашніх котів у США та Канаді є носіями небезпечних для людини генотипів Giardia duodenalis.

Зображення G. duodenalis, отримане за допомогою електронного мікроскопа Фото: ScienceAlert

Згідно з дослідженням, коти заражаються паразитом частіше, ніж кішки, а молоді тварини — частіше, ніж дорослі. При цьому найбільше схильні до зараження кошенята. Також з’ясувалося, що нестерилізовані кішки та коти частіше є носіями паразита, ніж стерилізовані тварини.

Вчені вважають, що вища ймовірність зараження у котів та нестерилізованих тварин може бути пов’язана з відмінностями в умовах їх утримання (у приміщенні чи на вулиці), більш активним пересуванням поза домом або особливостями імунітету. Що стосується того, чому кошенята заражаються частіше, ніж дорослі тварини, то вчені вважають, що у них ще немає більш сильного набутого імунітету.

Також дослідження показало, що кішки та коти заражаються Giardia duodenalis частіше взимку, ніж влітку. Це пов’язано з тим, що цей паразит віддає перевагу холоднішим і вологішим умовам, а в тепле й сухе літо йому складніше вижити.

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