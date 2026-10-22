Неожиданные источники смертельных пожаров: названа наиболее опасная техника в доме

Эксперты рассказали, какая неожиданная бытовая техника может стать причиной смертельного пожара в вашем доме.

Тревожные новости: привычные бытовые приборы, от уютных электрических одеял до безобидных на вид пылесосов, могут стать источником смертельно опасных пожаров. Ученые составили список наиболее пожароопасных устройств, которые стали причиной пожаров за последние 16 лет, пишет Daily Mail.

Эта тема стала вновь актуальной после того, как в Великобритании неисправная сушильная машина спровоцировала пожар, в котором погибли отец и дочь. Однако эксперты отмечают, что сушильные машины, на самом деле — далеко не самый опасный вид техники в наших домах.

Статистика свидетельствует о том, что лидером в рейтинге техники, ставшей причиной пожаров, является электрические плиты и духовки, на втором месте — варочные поверхности. По мнению экспертов организации Electrical Safety First, главной причиной пожаров, связанных с электрооборудованием в быту, является его неправильная эксплуатация. Сюда относится множество ситуаций: от пренебрежения очисткой фильтра для ворса в сушильной машине до перегрузки удлинителя мощными бытовыми приборами.

Эксперты считают, что нельзя утверждать, что те или иные приборы сами по себе являются причиной пожаров или изначально опасны. Однако статистика свидетельствует о том, что некоторые из них все же чаще других упоминаются в отчетах о масштабных смертельных пожарах. Более того, статистика свидетельствует о том, что подавляющее большинство таких инцидентов происходит на кухне, поэтому весьма вероятно, что причиной пожара являются неосторожные действия во время приготовления пищи. Эксперты отмечают, что чаще всего пожары связаны с кухонными плитами, конфорками, грилем и микроволновыми печами.

Однако кухня — не единственное место, где может возникнуть угроза пожаров. За пределами кухни, по словам ученых, самым пожароопасным устройством является сушильная машина. К числу других распространенных причин бытовых пожаров относятся стиральные и посудомоечные машины, холодильники, зарядные устройства для аккумуляторов и электрические одеяла. Впрочем, ученые отмечают, что причиной возгораний могут стать даже на первый взгляд безобидные устройства.

К счастью, эксперты отмечают, что мы можем предпринять определенные шаги, чтобы снизить риск возникновения опасной ситуации. По словам инженера по безопасности продукции в организациях Electrical Safety First Джузеппе Капанна, одним из самых простых способов является так называемое "наслоение привычек". Проще говоря, эксперты советуют привязывать проверку пожарной безопасности к действиям, которые вы совершаете каждый вечер.

Другие новости науки