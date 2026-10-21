Загадковий об"єкт виявився гілками: пошуки літака льотчиці Амелії Ерхарт не дали результатів (фото)

Надії на те, що вдасться знайти зниклий літак Амелії Ерхарт, на жаль, не виправдалися — вчені подолали сотні кілометрів, щоб дістатися до острова, але так і не змогли виявити місце катастрофи.

Під час нещодавньої експедиції американські вчені вирушили на острів Нікумароро — невелику ділянку суші довжиною близько 8 кілометрів, розташовану в західній частині Тихого океану, — щоб дослідити "об’єкт Тарайя", пише Daily Mail.

Зазначимо, що раніше припускалося, що "об’єкт Тарайя" може бути літаком Lockheed Electra 10E, на якому летіла Ерхарт і який зник 2 липня 1937 року неподалік від острова Хауленд. Однак результати нової експедиції показують, що таємничий об’єкт насправді виявився не більше ніж "візуальною аномалією" у лагуні.

За словами Ріка Петтігрю, виконавчого директора Інституту археологічної спадщини, йому та його команді нарешті вдалося досягти поставленої мети — з’ясувати, чим саме є загадковий "об’єкт Тарайя".

Амелія Ерхарт пілотувала літак разом зі штурманом Фредом Нунаном, коли повітряне судно зникло 2 липня 1937 року в районі острова Хауленд. Під час польоту Ерхарт спробувала стати першою жінкою, яка облетіла навколо земної кулі. На жаль, щось пішло не так, і де врешті-решт опинився літак — досі залишається загадкою.

У 2020 році вчені, які вивчали супутникові знімки цього регіону, помітили на острові Нікумароро якийсь об’єкт, що відбивав світло, що породило надію на те, що це може бути літак Ерхарт. На початку жовтня команда з Університету Пердью подолала сотні кілометрів, щоб дістатися до острова й з’ясувати правду.

Місце авіакатастрофи так і не було знайдено Фото: Скриншот

На жаль, те, що вчені виявили на острові, виявилося розчаруванням. Аналіз так званого "об'єкта Тарайя" (Taraia Object) показав, що більша частина уламків зруйнувалася і була змита водою — залишився лише один фрагмент Y-подібної форми. Результати також показали, що блискуча поверхня цього фрагмента — зовсім не метал літака, а щільне, сцементоване утворення з коралового піску. Інші предмети, знайдені на острові, також були вкриті подібною карбонатною кіркою.

Незважаючи на те, що таємничий об’єкт на острові виявився зовсім не тим, на що сподівалася команда, експедиція все ж принесла нові відкриття. Вчені зазначають, що результати їхньої роботи розширили їхні знання про острів Нікумароро та додали ще одну дивовижну главу до історії пошуків і досліджень.

Дослідники, як і раніше, дотримуються "гіпотези про потерпілих від корабельної аварії" — припускається, що Ерхарт і Нунан не впали в море, а здійснили посадку на рифову мілину віддаленого атола, де й опинилися в ізоляції. Вчені запевняють, що на користь цієї теорії свідчить низка доказів.

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