Загадочный объект оказался ветками: поиски самолета летчицы Амелии Эрхарт провалились (фото)

Надежды на обнаружение пропавшего самолета Амелии Эрхарт, увы, не оправдались — ученые преодолели сотни километров, чтобы добраться до острова, но так и не смогли обнаружить место катастрофы.

В недавней экспедиции американские ученые отправились на остров Никумароро — небольшой участок суши длиной около 8 километров, расположенный в западной части Тихого океана — чтобы исследовать "объект Тарайя", пишет Daily Mail.

Отметим, ранее предполагалось, что "объект Тарайя" может быть самолетом Lockheed Electra 10E, на котором летела Эрхарт и который исчез 2 июля 1937 года недалеко от острова Хауленд. Однако результаты новой экспедиции показывают, что таинственный объект на самом деле оказался не более чем "визуальной аномалией" в лагуне.

По словам Рика Петтигрю, исполнительного директора Института археологического наследия, им с командой наконец-то удалось достигнуть поставленной цели — выяснить, чем именно является загадочный "объект Тарайя".

Амелия Эрхарт пилотировала самолет вместе со штурманом Фредом Нунаном, когда воздушное судно исчезло 2 июля 1937 года в районе острова Хауленд. Во время полета Эрхарт совершила попытку стать первой женщиной, облетевшей вокруг земного шара. Увы, что-то пошло не так и где в конце концов оказался самолет — до сих пор остается загадкой.

В 2020 году ученые, изучавшие спутниковые снимки этого региона, заметили на острове Никумароро некий отражающий свет объект, что породило надежды на то, что это может быть самолет Эрхарт. В начале октября команда из Университета Пердью преодолела сотни километров, чтобы достичь острова и раскрыть истину.

Место авиакрушения так и не было найдено Фото: Скриншот

Увы, то, что ученые обнаружили на острове стало разочарованием. Анализ так называемого "объекта Тарайя" (Taraia Object) показал, что большая часть обломков разрушилась и была смыта водой — остался лишь один фрагмент Y-образной формы. Результаты также показали, что блестящая поверхность этого фрагмента — вовсе не металл самолета, а плотное, сцементированное образование из кораллового песка. Другие предметы, найденные на острове, также были покрыты подобной карбонатной коркой.

Несмотря на то, что таинственный объект на острове оказался вовсе не тем, на что надеялась команда, экспедиция все же принесла новые открытия. Ученые отмечают, что результаты их работы расширили их знания об острове Никумароро и вписала еще одну удивительную главу в историю поисков и исследований.

Исследователи по-прежнему придерживаются "гипотезы о потерпевших кораблекрушение" — предполагается, что Эрхарт и Нунан не упали в море, а совершили посадку на рифовую отмель отдаленного атолла, где и оказались в изоляции. Ученые уверяют, что в пользу это теории свидетельствует ряд доказательств.

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