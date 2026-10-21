В Бургосе веками фигуру Христа считали "живой": у нее росли волосы, она потела и истекала кровью

Жители и гости Бургоса на протяжении веков верили в то, что фигура распятого Иисуса Христа, которая находилась в одном из мон6астырей, была по-настоящему “живой”.

Очевидцы утверждали, что у изваяния росли волосы, ногти, а также скульптура якобы потела и истекала кровью. Некоторые путешественники даже утверждали, что фигура обтянута человеческой кожей. Самое любопытное заключается в том, что при ближайшем рассмотрении становится совершенно ясно, почему люди в это верили, пишет Фокус.

В исторических записях не сохранилось данных о том, кто создал эту уникальную скульптуру Христа, но известно, что она появилась в XIV веке. Эксперты говорят, что распятье из Бургоса почти не имеет аналогов в испанской религиозной иконографии той эпохи.

Все дело в том, что фигура Христа была вырезана из дерева, но покрыта воловьей кожей, которая скрывает под собой сочленения. Именно они позволяют шее, рукам пальцам и ногам фигуры свободно двигаться.

Такую конструкцию придумали для проведения церемоний Страстной пятницы, во время который фигура Христа снималась с креста. Более того, в процессе создания скульптуры использовались настоящие волосы и борода. В мерцающем свете свечей это, должно быть, производило невероятно сильное впечатление.

На Христе — бархатная набедренная повязка, доходящая от пояса до колен, а у его ног лежат три страусиных яйца, но когда-то их было пять. Согласно легенде, страусиные яйца привез местный купец.

Существует также легенда, согласно которой, скульптуру создал библейский персонаж Никодим, работая непосредственно с телом Иисуса. Другая история рассказывает о том, что когда статую привезли в монастырь Сан-Агустин в Бургосе, колокола зазвонили сами собой.

Сегодня она находится в своей часовне в Бургосском соборе, куда попала в 1836 году после закрытия монастыря. Слава об этом образе распространилась настолько широко, что его копии появились по всей Испании и в Америке.

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