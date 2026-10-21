У Бургосі протягом століть статую Христа вважали "живою": у неї росло волосся, вона пітніла й стікала кров"ю

Мешканці та гості Бургоса протягом століть вірили в те, що фігура розп’ятого Ісуса Христа, яка перебувала в одному з монастирів, була справді "живою".

Очевидці стверджували, що у статуї росли волосся та нігті, а також що скульптура нібито пітніла й стікала кров’ю. Деякі мандрівники навіть стверджували, що фігура обтягнута людською шкірою. Найцікавіше полягає в тому, що при ближчому розгляді стає абсолютно зрозуміло, чому люди в це вірили, пише Фокус.

В історичних записах не збереглося даних про те, хто створив цю унікальну скульптуру Христа, але відомо, що вона з’явилася у XIV столітті. Експерти зазначають, що розп'яття з Бургоса майже не має аналогів в іспанській релігійній іконографії тієї епохи.

Справа в тому, що фігура Христа була вирізана з дерева, але обтягнута волов’ячою шкірою, яка приховує з’єднання. Саме вони дають змогу шиї, рукам, пальцям і ногам фігури вільно рухатися.

Таку конструкцію придумали для проведення церемоній Страсної п’ятниці, під час яких фігуру Христа знімали з хреста. Більше того, під час створення скульптури використовувалися справжнє волосся та борода. У мерехтливому світлі свічок це, мабуть, справляло неймовірно сильне враження.

На Христі — оксамитова набедрена пов’язка, що сягає від пояса до колін, а біля його ніг лежать три страусині яйця, хоча колись їх було п’ять. Згідно з легендою, страусині яйця привіз місцевий купець.

Існує також легенда, згідно з якою скульптуру створив біблійний персонаж Никодим, працюючи безпосередньо з тілом Ісуса. Інша історія розповідає про те, що коли статую привезли до монастиря Сан-Агустін у Бургосі, дзвони задзвонили самі по собі.

Сьогодні вона знаходиться у своїй каплиці в Бургоському соборі, куди потрапила у 1836 році після закриття монастиря. Слава про цей образ поширилася настільки широко, що його копії з’явилися по всій Іспанії та в Америці.

Інші новини науки