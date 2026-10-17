Новий поворот у пошуках гробниці Ісуса: знайдено стародавнє місце поховання Христа (фото)

У недавньому дослідженні пошуки гробниці Ісуса призвели до виявлення стародавньої споруди, що позначає місце його поховання.

У самому серці стародавнього храму в Єрусалимі розташована висічена у скелі похоронна камера, в якій, як вірять мільйони людей, колись спочивало тіло Ісуса Христа. Гробниця розташована всередині невеликої каплиці в храмі Гробу Господнього — місці, яке християни шанують як місце розп'яття, поховання та воскресіння Ісуса вже майже 1700 років, пише Daily Mail.

Археологи виявили залишки круглої мармурової споруди діаметром 6 метрів, зведеної навколо похоронної камери. Вчені стверджують, що це є новим матеріальним свідченням того, як саме цю гробницю виділяли та позначали в давнину.

Археологи виявили залишки круглої мармурової споруди шириною 6 метрів Фото: Sapienza University of Rome

За словами археологині Франчески Романи Стасолли, вона разом із колегами з’ясувала, що навколишню породу було навмисно видалено, внаслідок чого залишилася камера, у якій, як вважається, було покладено тіло Христа. Це відкриття допускає ймовірність того, що споруда була зведена навколо саме цієї гробниці, оскільки ранні християни знали, що це місце поховання Ісуса — вважається, що це знання передавалося з покоління в покоління.

Зазначимо, що фрагменти стародавньої споруди було знайдено під нинішньою каплицею. Вчені вважають, що кругла форма споруди, ймовірно, може повторювати вигляд первісного пам’ятника, зведеного за наказом римського імператора Костянтина майже 1700 років тому.

Хоча збережений мармур може належати до пізнішого етапу будівництва, вчені назвали цю знахідку найдавнішою задокументованою спорудою, зведеною навколо шанованої гробниці.

Археологи виявили під церквою стародавню дорогу, якою майже 2000 років тому міг іти Ісус, несучи хрест Фото: Sapienza University of Rome

Стасолла також вважає, що ототожнення цієї гробниці з Ісусом, ймовірно, могло зберегтися завдяки своєрідному "ланцюжку пам’яті". Вважається, що пам’ять про цю гробницю закріпилася в середовищі ранньої християнської громади й передавалася з покоління в покоління.

Відомо, що щороку храм Гробу Господнього відвідують близько чотирьох мільйонів людей. Спочатку храм було освячено у 335 році нашої ери — після того, як на цьому місці було знесено римські споруди. Вважається, що раніше на цьому місці розташовувався храм богині Венери. Тоді під час будівельних робіт було виявлено камеру, висічену в скелі, яку ідентифікували як місце поховання Ісуса, що помер майже за три століття до цього.

Робітники імператора Костянтина зосередилися на одній конкретній гробниці, яку вже шанували як місце поховання Христа. Навколо неї також було проведено розкопки, що дозволило відокремити гробницю від сусідніх поховань.

Археологи проводили розкопки підлоги церкви та виявили сліди стародавнього саду Фото: Sapienza University of Rome

Нинішня будівля храму Гробу Господнього була зведена та відновлена приблизно в період з 614 по 626 рік нашої ери. Це сталося після руйнування та пожежі, спричиненої вторгненням персів-Сасанідів. Багато вчених вважають, що саме тут, у храмі Гробу Господнього, знаходилося місце поховання, вказуючи на наявність скельних гробниць, що датуються першим століттям.

Втім, інші вважають, що Садова гробниця в Єрусалимі, ймовірно, краще відповідає біблійним описам.

Інші новини науки