Розкрито таємницю смерті музи Боттічеллі: що згубило Сімонетту з картини "Народження Венери" (відео)

На картині Боттічеллі помічені приховані підказки, що вказують на справжню причину смерті "Прекрасної Сімонетти" у 1476 році.

Вчені ретельно дослідили образ Венери на полотні Сандро Боттічеллі, а також інші твори, на яких зображена його муза Сімонетта Веспуччі. Результати аналізу деталей полотна вказують на те, що у Прекрасної Сімонетти, ймовірно, могла бути нейроендокринна пухлина гіпофіза, яка стала причиною її ранньої смерті, пише IFLScience.

Обличчя Сімонетти Веспуччі добре знайоме більшості людей на планеті завдяки картинам Сандро Боттічеллі. Відомо, що Сімонетта народилася 1453 року в Генуї, Італія. У віці 16 років вона вийшла заміж за місцевого дворянина Марко Веспуччі й незабаром прославилася серед флорентійської еліти своєю красою та розумом, ставши згодом музою Боттічеллі. На жаль, життя Симонетти було коротким: у квітні 1476 року, у віці 23 років, вона померла незабаром після балу.

За словами доктора Доміціана Нарделлі, лікаря-оториноларинголога з Римського біомедичного університетського кампусу, у листуванні П’єро Веспуччі та Лоренцо Медічі, присвяченому останнім дням Сімонетти, йдеться про те, що вона втратила свідомість під час балу. Згодом, перебуваючи в затемненій кімнаті, вона страждала від болісних головних болів, галюцинацій, блювоти та високої температури

Довгий час історики вважали, що Сімонетта померла від туберкульозу. Однак у 2019 році вчені проаналізували портрети Симонетти та збережені описи її зовнішності, намагаючись виявити ознаки змін, які могли б вказувати на розвиток прихованого захворювання.

За словами головного автора дослідження, професора діабетології та клінічних досліджень Лондонського університету королеви Марії Паоло Поцціллі, вони разом із колегами виявили поступові зміни рис обличчя Сімонетти на різних картинах: ледь помітні зміни в області щелепи, надбрівних дуг і м’яких тканин обличчя. Подібні зміни спостерігаються у пацієнтів з аденомою гіпофіза — пухлиною невеликої залози біля основи головного мозку, що відповідає за вироблення гормонів

У результаті вчені припустили, що у музи Боттічеллі, ймовірно, була пухлина, яка секретувала як гормон росту, так і пролактин. Надлишок цих гормонів з часом може призвести до зміни контурів обличчя, а в деяких випадках — викликати несподівану лактацію. Примітно, що на одній із картин Боттічеллі присутній алегоричний персонаж, у якого, судячи з усього, зображено саме цей симптом.

Зазначимо, що опис останніх днів життя Сімонетти та її симптомів також добре узгоджується з гіпотезою про наявність нейроендокринної пухлини гіпофіза — новоутворення у передній частці гіпофіза, розташованого біля основи мозку.

У недавній роботі вчені також зосередилися на тому, як Боттічеллі зобразив очі Сімонетти Веспуччі. Стиснення структур у ділянці печеристого синуса може зачіпати кілька черепних нервів, що призводить до стійкого порушення положення очних яблук та опущення повіки. Вчені вважають, що це може пояснити легке, але стійке косоокість, яке простежується в погляді Сімонетти. Припускається, що йдеться про хронічне порушення роботи окорухових м’язів, а не просто про художній прийом. Таким чином, вчені дійшли висновку, що причиною смерті Сімонетти, ймовірно, став апоплексичний удар у гіпофізі, а зовсім не туберкульоз.

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