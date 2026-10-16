Раскрыта тайна смерти музы Боттичелли: что погубило Симонетту с картины "Рождение Венеры" (видео)

На картине Боттичелли замечены скрытые подсказки, указывающие на истинную причину смерти "Прекрасной Симонетты" в 1476 году.

Ученые внимательно изучили образ Венеры на полотне Сандро Боттичелли, а также другие работы, на которых запечатлена его муза Симонетта Веспуччи. Результаты анализа деталей полотна указывают на то, что у Прекрасной Симонетты, вероятно, могла быть нейроэндокринная опухоль гипофиза, ставшая причиной ее ранней смерти, пишет IFLScience.

Лицо Симонетты Веспуччи хорошо знакомо большинству людей на планете благодаря полотнам Сандро Боттичелли. Известно, что Симонетта родилась в 1453 году в Генуе, Италия. В возрасте 16 лет она вышла замуж за местного дворянина Марко Веспуччи и вскоре прославилась среди флорентийской элиты своей красотой и умом, став впоследствии музой Боттичелли. Увы, жизнь Симонеттой была короткой: в апреле 1476 года, в возрасте 23 лет, она скончалась вскоре после бала.

По словам доктора Домициана Нарделли, врача-оториноларинголога из Римского биомедицинского университетского кампуса, в переписке Пьеро Веспуччи и Лоренцо Медичи, посвященной последним дням Симонетты говорится, что она потеряла сознание во время бала. Впоследствии, находясь в затемненной комнате, она страдала от мучительных головных болей, галлюцинаций, рвоты и высокой температуры

Долгое время историки полагали, что Симонетта умерла от туберкулеза. Однако в 2019 году ученые проанализировали портреты Симонетты и сохранившиеся описания ее внешности, пытаясь обнаружить признаки изменений, которые могли указывать на развитие скрытого заболевания.

По словам ведущего автора исследования, профессора диабетологии и клинических исследований Лондонского университета королевы Марии Паоло Поццилли, они с коллегами обнаружили постепенное изменение черт лица Симонетты на разных картинах: едва заметные перемены в области челюсти, надбровных дуг и мягких тканей лица. Подобные изменения наблюдаются у пациентов с аденомой гипофиза — опухолью небольшой железы у основания головного мозга, отвечающей за выработку гормонов

В результате ученые предположили, что у музы Боттичелли, вероятно, присутствовала опухоль, секретирующая как гормон роста, так и пролактин. Избыток этих гормонов со временем может привести к изменению контуров лица, а в ряде случаев — вызвать неожиданную лактацию. Примечательно, что на одной из картин Боттичелли присутствует аллегорический персонаж, у которого, по-видимому, изображен именно этот симптом.

Отметим, что описание последних дней жизни Симонетты и симптомов также хорошо согласуются с гипотезой о наличии нейроэндокринной опухоли гипофиза — новообразования в передней доле гипофиза, расположенного у основания мозга.

В недавней работе ученые также сосредоточились на том, как Боттичелли изобразил глаза Симонетты Веспуччи. Сдавление структур в области пещеристого синуса может затрагивать несколько черепных нервов, что приводит к стойкому нарушению положения глазных яблок и опущению века. Ученые полагают, что это может объяснить легкое, но устойчивое косоглазие, которое прослеживается во взгляде Симонетты. Предполагается, что речь идет о хроническом нарушении работы глазодвигательных мышц, а не просто о художественном приеме. Таким образом, ученые пришли к выводу, что причиной смерти Симонетты, вероятно, стал апоплексический удар в гипофизе, а вовсе не туберкулез.

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