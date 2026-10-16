Салемская охота на ведьм началась с заплесневелого хлеба: действительно ли это так

Эта теория впервые была описана в студенческой работе 1976 года, но была опровергнута уже через год. Впрочем, это не мешает ей оставаться широко распространенной и сегодня.

В середине 1970-х годов студентка Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Линда Капорэл столкнулась с непростой задачей — выбором темы для курсовой работы. В конце концов она остановилась на истории Энн Патнам — одной из ключевых свидетелей во время "салемских процессов над ведьмами" 1692 года. Своей работой Капорэл изменила представление миллионов людей о событиях американской истории, произошедших почти 300 лет тому, пишет Popular Science.

В своей курсовой работе Капорэл выдвинула теорию, предполагавшую, что видения, судороги и мучения, на которые жаловались "одержимые", вовсе не обязательно имели сверхъестественный характер. Предполагалось, что причиной могла быть спорынья — грибок, поражающий рожь и вырабатывающий галлюциногенный токсин. Проще говоря, студентка утверждала, что причиной охоты на ведьм стал заплесневелый хлеб.

Всего через год теория об отравлении спорыньей была опровергнута, однако это вовсе не мешает ей продолжать жить и распространяться сегодня. Например, в 2023 году популярный комик и ведущий подкастов Джо Роган с энтузиазмом обсуждал эту теорию в своем шоу, фактически вернув к жизни историю, которая, похоже, никогда окончательно не умрет.

По словам историка Марго Бернс, тот факт, что всего одна студенческая работа оказала такое глубокое и долгосрочное влияние на наше понимание процессов над ведьмами в Салеме, кажется странным. Однако на самом деле его можно объяснить весьма современным феноменом — вирусным распространением информации. Хотя до появления Всемирной паутины оставались еще десятилетия, работа Капорэл сумела стремительно разойтись по стране благодаря СМИ.

Поступив в аспирантуру, Капорэл отправила свою статью в журнал Science, где она была опубликована в 1976 году. Позже редакторы газет ухватились за научную статью и подхватили тему. Буквально за несколько недель она разошлась по всей стране и попала в Канаду.

Любопытно, что сама студентка вовсе не претендовала на то, чтобы точно объяснить, что именно произошло в Салеме. По сути, она лишь рассмотрела версию об отравлении спорыньей — как одну из возможных причин, а не как окончательный ответ. В своей работе студентка также пришла к выводу, что эту версию невозможно полностью исключить. Впрочем, эти нюансы потерялись, когда информация мигрировала в широкие массы.

В 1976 году в том же журнале вышла статья исследователя Николаса Спаноса и аспиранта Джека Готтлиба, которая опровергала теорию об отравлении спорыньей. По их мнению, многие аспекты симптомов, наблюдавшихся у салемских девушек, не укладывались в эту теорию.

Ученые утверждали, что существует несколько разновидностей отравления спорыньей: одна из них — гангренозная, при которой у людей начинают гнить пальцы. Кроме того, возникают желудочно-кишечные расстройства, однако в исторических документах нет никаких свидетельств того, что что-либо подобное происходило.

Чтобы ни вызывало судороги у молодых жительниц Салема, последовавшие за этим зверства осмыслить гораздо труднее. К моменту окончания массового психоза 152 человека были официально обвинены, 19 — повешены, а один мужчина был раздавлен камнями. Еще несколько человек скончались в тюрьме.

Все это может выглядеть как безумие с точки зрения современного человека. Однако для большинства людей в 1692 году колдовство было признанным фактом — часть невидимого мира, в котором Сатана и его приспешники сеяли хаос в повседневной жизни. В столь напряженной социальной обстановке подозрение могло пасть практически на любого — впрочем, в конце концов так оно и вышло.

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