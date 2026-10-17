Новый поворот в поисках гробницы Иисуса: найдено древнее место погребения Христа (фото)

В недавнем исследовании поиски гробницы Иисуса привели к обнаружению древнего сооружения, отмечающего место его погребения.

В самом сердце древнего храма в Иерусалиме расположена высеченная в скале погребальная камера, в которой, как верят миллионы людей, когда-то покоилось тело Иисуса Христа. Гробница расположена внутри небольшой часовни в храме Гроба Господня — месте, которое христиане почитают как точку распятия, погребения и воскресения Иисуса уже почти 1700 лет, пишет Daily Mail.

Археологи обнаружили остатки круглого мраморного сооружения диаметром 6 метров, возведенного вокруг погребальной камеры. Ученые утверждают, что это дает новое материальное свидетельство того, как именно эта гробница была выделена и отмечен в древности.

Археологи обнаружили остатки круглого мраморного сооружения шириной 6 метров Фото: Sapienza University of Rome

По словам археолога Франчески Романы Стасоллы, они с коллегами выяснили, что окружающая порода была намеренно удалена, в результате чего осталась камера, в которой, как считается, было положено тело Христа. Это открытие допускает вероятность того, что сооружение было возведено вокруг именно этой гробницы, поскольку ранние христиане знали, что это место погребения Иисуса — считается, что это знание передавалось из поколения в поколение.

Отметим, что фрагменты древней конструкции были найдены под нынешней часовней. Ученые полагают, что круглая форма конструкции, вероятно, может повторять облик первоначального памятника, возведенного по приказу римского императора Константина почти 1700 лет назад.

Хотя сохранившийся мрамор может относиться к более позднему этапу строительства, ученые назвали эту находку самым ранним задокументированным сооружением, возведенным вокруг почитаемой гробницы.

Археологи обнаружили под церковью древнюю дорогу, по которой почти 2000 лет назад мог идти Иисус, неся крест Фото: Sapienza University of Rome

Стасолла также считает, что отождествление этой гробницы с Иисусом, вероятно, могло сохраниться благодаря своего рода "цепочке памяти". Считается, что память об этой гробнице закрепилась в среде ранней христианской общины и передавалась между поколениями.

Известно, что ежегодно храм Гроба Господня посещают около четырех миллионов человек. Первоначально храм был освящен в 335 году нашей эры — после того, как на этом месте были снесены римские постройки. Считается, что ранее на этом месте располагался храм богини Венеры. Тогда в ходе строительных работ была обнаружена камера, высеченная в скале, которую идентифицировали как место погребения Иисуса, скончавшегося почти за три столетия до этого.

Рабочие императора Константина сосредоточились на одной конкретной гробнице, которую уже почитали как место погребения Христа. Вокруг нее также были проведены раскопки, что позволило отделить камеру от соседних захоронений.

Археологи проводили раскопки пола церкви и обнаружили следы древнего сада Фото: Sapienza University of Rome

Нынешнее здание храма Гроба Господня было построено и восстановлено в период примерно с 614 по 626 год нашей эры. Это произошло после разрушения и пожара, вызванного нашествием персов-Сасанидов. Многие ученые считают, что именно здесь, в храме Гроба Господня, находилось место погребения, указывая на наличие скальных гробниц, относящихся к первому веку.

Впрочем, другие полагают, что Садовая гробница в Иерусалиме, вероятно, лучше соответствует библейским описаниям.

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