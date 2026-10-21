Зі швидкістю 4 метри на секунду: щось змушує змій згортатися у клубок і тікати (відео)

Дослідники нарешті розкрили секрет того, як змії пересуваються, коли згортаються в коло і уникають небезпеки.

Здавалося б, тварина, позбавлена кінцівок, не здатна швидко втекти від небезпеки. Однак це не стосується карликових очеретяних змій: ці змії згортаються у фігуру, що нагадує ласо, а потім стрімко переміщаються по землі, пише IFLScience.

Раніше вчені не розуміли, як зміям без рук і ніг вдається виконувати такі перекиди, але тепер, схоже, вони нарешті розкрили цю таємницю. У ході нового дослідження вчені запустили змій по спеціальній доріжці та зняли їхній рух у сповільненому режимі, що дозволило точно зрозуміти, як саме вони це роблять.

Вчені виявили, що змії рухаються у рамках безперервного циклу, по черзі змінюючи ту частину тіла, яка стикається із землею. Спочатку змія згортається у вигляді колеса, піднімаючи голову та вигинаючи передню частину тіла у формі літери S. Потім, коли хвіст торкається землі, вона використовує його як точку опори для ривка вперед, після чого повертає тіло і повторює цей цикл знову і знову. Особливо дивним видається те, що протягом усього процесу змії примудряються утримувати голову так, щоб вона завжди була спрямована вперед.

Зазначимо, що вперше таку дивну поведінку карликових очеретяних змій офіційно було зафіксовано та описано лише у 2023 році, хоча подібні спостереження траплялися й раніше. Відомо, що змії можуть повзати, стрибати і навіть плавати в повітрі, але здатність пересуватися таким "колесом" у них була виявлена вперше.

За словами головного автора дослідження, доктора Евана Сенга Хуата Куа, коли вчені помітили таку поведінку змій, вони вирішили з’ясувати, як їм це вдається. Тепер вчені вирішили з’ясувати, як саме зміям вдається виконувати подібні рухи.

Для цього вчені створили мініатюрну "гоночну трасу" та встановили камери, що знімають з різних ракурсів, аби зафіксувати процес у всіх подробицях. У результаті було отримано унікальні кадри: змії згортаються в кільце і котяться з дивовижною швидкістю. Максимальна зафіксована швидкість становила близько 3,69 метра на секунду. Для порівняння, це приблизно в чотири рази швидше, ніж швидкість їхнього звичайного повзання.

Однак, за словами команди, найбільше їх вразив рівень контролю, якого досягають змії. Дослідники зазначають: при такому швидкому обертанні всього тіла голова зазвичай має сильно розгойдуватися, проте зміям вдається утримувати її в стабільному положенні, що дозволяє їм зберігати контроль над рухом.

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