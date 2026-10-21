Со скоростью 4 метра в секунду: нечто заставляет змей сворачиваться в колесо и убегать (видео)

Исследователи наконец-то раскрыли секрет того, как змеи передвигаются, когда сворачиваются в колесо и избегают опасности.

Казалось бы, животное, лишенное конечностей, не способно быстро скрыться от опасности. Однако это не касается карликовых тростниковых змей: эти змеи сворачиваются в фигуру, напоминающую лассо, а затем стремительно перемещаются по земле, пишет IFLScience.

Ранее ученые не понимали, как змеям без рук и ног удается совершать подобные кувырки, но теперь, похоже, они наконец-то раскрыли этот секрет. В ходе нового исследования ученые запустили змей по специальной дорожке и засняли их движение в замедленном режиме, что позволило в точности понять, как именно они это делают.

Ученые обнаружили, что змеи движутся в рамках непрерывного цикла, поочередно меняя сторону тела, соприкасающуюся с землей. Сначала змея сворачивается в подобие колеса, приподнимая голову и изгибая переднюю часть тела в форме буквы S. Затем, когда хвост касается земли, она использует его как точку опоры для рывка вперед, после чего поворачивает тело и повторяет этот цикл снова и снова. Особенно удивительным кажется то, что в течение всего процесса змеи умудряются удерживать голову так, чтобы она всегда была направлена вперед.

Отметим, что впервые столь странное поведение карликовых тростниковых змей официально было зафиксировано и описано лишь в 2023 году, хотя подобные наблюдения встречались и ранее. Известно, что змеи могут ползать, прыгать и даже планировать в воздухе, но способность передвигаться подобным "колесом" у них была обнаружена впервые.

По словам ведущего автора исследования, доктора Эвана Сенга Хуата Куа, когда ученые заметили такое поведение змей, они решили выяснить, как им это удается. Теперь ученые решили выяснить, как именно змеям удается совершать подобные движения.

Для этого ученые создали миниатюрную "гоночную трассу" и установили камеры, снимающие с разных ракурсов, чтобы запечатлеть процесс во всех подробностях. В результате были получены уникальные кадры: змеи сворачиваются в кольцо и катятся с удивительной скоростью. Максимальная зафиксированная скорость составила около 3,69 метра в секунду. Для сравнения, это примерно в четыре раза быстрее, чем скорость их обычного ползания.

Однако, по словам команды, больше всего их поразила степень контроля, которую сохраняют змеи. Исследователи отмечают: при столь быстром вращении всего тела голова обычно должна сильно раскачиваться, однако змеям удается удерживать ее в стабильном положении, что позволяет им сохранять контроль над движением.

Другие новости науки