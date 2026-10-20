Проїжджає крізь будівлі, ширяє над прірвою та рухається догори дригом: найдивніші потяги у світі

Від футуристичної монорейкової дороги у Китаї до підйому схилом швейцарської гори — вчені назвали найдивніші залізниці у світі.

Для більшості людей на планеті поїздка поїздом асоціюється зі звичними вагонами, знайомими краєвидами та іншими пасажирами. Однак, якщо придивитися уважніше, можна помітити, що у світі існують неймовірні залізничні подорожі, пише Daily Mail.

Інженери з усього світу розробили безліч справді неймовірних способів, що дозволяють дістатися з однієї точки до іншої: від поїздів, які рухаються у підвішеному стані прямо над міськими кварталами, до бамбукових платформ, що мчать сільською місцевістю Камбоджі. Ось кілька найдивніших із них.

Підвісна залізниця у Вупперталі (Німеччина)

Це не зовсім звичайний монорейл, оскільки вагони тут не стоять на рейках, а підвішені до них, парячи над містом. Відомо, що винахідник Ойген Ланген спочатку пропонував свою ідею Берліну та Мюнхену, однак там її відхилили.

У Вупперталі проект сприйняли з цікавістю, а сьогодні системою користуються до 80 000 пасажирів на день. Маршрут протяжністю 13 км пролягає через усе місто й налічує 20 станцій.

Підвісна залізниця у Вупперталі Фото: Shutterstock

Бамбуковий поїзд, Камбоджа

Камбоджійські "бамбукові потяги" можна побачити в місті Баттамбанг. За словами експертів, вони стали рішенням проблеми пересування на ділянках залізниць, які вийшли з ладу. Повноцінні потяги тут більше не курсують, тому місцеві жителі створили власний транспорт.

Потяги та платформи виготовляються у місцевих майстернях і являють собою плоскі настили з бамбука, також відомі як "норрі", здатні розвивати швидкість до 50 км/год. На них перевозять пасажирів, домашню худобу, рис та товари для продажу на ринку.

Камбоджійські "бамбукові потяги" можна побачити в місті Баттамбанг Фото: Shutterstock

DMV (Dual-Mode Vehicle) (Японія)

DMV (Dual-Mode Vehicle) — транспортні засоби подвійного призначення, які всього за 15 секунд здатні перетворитися зі звичайного автобуса на залізничний вагон — достатньо лише одного натискання кнопки, щоб сталеві колеса опустилися на рейки. Під час повернення на автодорогу процес відбувається у зворотному порядку: сталеві колеса ховаються, і транспорт знову спирається на свої гумові шини.

За словами експертів, DMV вміщує 22 пасажирів і водія, його довжина становить близько 8 метрів, а вага — 5,85 тонни, що значно менше за масу стандартного залізничного вагона. Ці вагони здатні розвивати швидкість до 60 км/год на рейках, а на автомобільних дорогах можуть рухатися швидше.

Японська служба реєстрації транспортних засобів є унікальною Фото: Shutterstock

Фунікулер Stoosbahn (Швейцарія)

Фунікулер доставляє туристів на висоту близько 1800 метрів над рівнем моря — до озера Гельмерзее (Gelmersee) або назад. Поїздка проходить повільно, але вона точно не для людей зі слабкими нервами, оскільки відкриті вагони везуть пасажирів по крутому схилу скелі. До речі, загалом ця моторошна, але мальовнича подорож триває близько 12 хвилин.

Любителям гострих відчуттів доводиться триматися лише за червоний металевий поручень, поки вагончик повільно спускається з гори. До речі, це найкрутіший фунікулер у світі — видовище, яке водночас вражає й лякає.

Фунікулер доставляє туристів на висоту близько 1800 метрів над рівнем моря Фото: Shutterstock

Поїзд на сонячній енергії (Аргентина)

Tren Solar de la Quebrada — перший в Аргентині поїзд, що працює на сонячній енергії; протяжність маршруту становить 42 км, і він пролягає через історичні поселення, вік яких сягає 10 000 років.

Відомо, що поїзд рухається зі швидкістю 33 км/год і є першим у Латинській Америці поїздом, що працює на сонячній енергії.

Поїзд повністю працює на сонячній енергії Фото: Shutterstock

Гібридний автобус (Південна Америка)

Ферробус — гібридний транспортний засіб, що являє собою автобус, встановлений на сталеві залізничні колеса, що дозволяє йому рухатися по вузьких залізничних коліях. Такі транспортні засоби зустрічаються переважно в Болівії та Чилі, де вони часто курсують у високогірних районах.

Ферробуси в Південній Америці — це щось середнє між автобусом і поїздом Фото: Alamy

Монорельс у Чунцині (Китай)

Ця монорейкова дорога була відкрита у 2005 році, а її пропускна здатність становить 30 000 пасажирів на годину. Фактично це робить її найбільшою монорейковою системою у світі, яка буквально проходить крізь будівлю.

Станція "Ліцзиба" (Liziba) розташована між шостим і восьмим поверхами 19-поверхового житлового будинку. Нижні поверхи будівлі відведені під станцію, тоді як на інших поверхах розташовані квартири та житлові приміщення. Зазначимо, що в квартирах передбачені системи шумоізоляції.

Ця монорейкова дорога була відкрита у 2005 році Фото: Shutterstock

Поїзд "Ніс диявола" (Еквадор)

Цей маршрут вважається одним із найнебезпечніших у світі, оскільки пролягає вздовж нависаючої скелі, під якою зяє прірва глибиною в сотні метрів, а сам маршрут рясніє крутими поворотами та різкими підйомами.

Експерти зазначають, що ця інженерна споруда отримала свою назву через велику кількість смертей серед робітників під час будівництва, а також через неймовірну складність самого процесу зведення.

Загалом поїздка триває 2,5 години туди й назад і пролягає звивистою дорогою, що піднімається вгору.

Поїзд "Ніс диявола" в Еквадорі рухається по горі зигзагами — вгору й вниз Фото: Shutterstock

Підвісна монорейкова дорога (Китай)

Місто Ухань стало широко відомим у всьому світі з початком пандемії коронавірусу, проте у 2023 році в регіоні також запустили монорейкову дорогу Optics Valley Photon Air Rail. Вона стала першою в Китаї комерційною підвісною монорейковою дорогою.

Потяги рухаються у підвішеному стані, а завдяки скляній підлозі пасажири можуть милуватися краєвидами, що відкриваються внизу. Потяги курсують в автоматичному режимі (без машиніста) і можуть складатися з 2–6 вагонів; кожен вагон вміщує до 200 осіб.

Підвісна монорейкова дорога Фото: Shutterstock

Поїзд "Покемон" (Японія)

Поїзд "Pokémon With You" курсує регіоном, який у минулому сильно постраждав від землетрусу та цунамі в Тохоку у 2011 році. Зазначимо, що всередині поїзда є місця для сидіння, ігрова кімната, а на підлозі розташований величезний Пікачу.

Зображення Пікачу прикрашають поїзд як зовні, так і всередині, а пасажири отримують у подарунок пам’ятний блокнот та посадковий талон у тематичному стилі.

Поїзд "Покемон" користується популярністю серед туристів Фото: Wikimedia Commons

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