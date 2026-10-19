З короною на голові та язиком на плечі: підбито підсумки конкурсу Dog Photography Awards 2026 (фото)

Представлено 10 найкращих знімків щорічного конкурсу Dog Photography Awards, присвяченого собакам усіх порід і розмірів.

Люди та собаки протягом тисячоліть живуть пліч-о-пліч — за словами дослідників, вважається, що наших найкращих друзів одомашнили десь між 32 000 і 11 000 років тому. Відтоді собаки допомагають людям, захищають їх і живуть разом з ними, пише Popular Science.

Конкурс Dog Photography Awards присвячений собакам усіх порід та розмірів і проводиться щорічно. За словами організаторів конкурсу, щорічне змагання проводиться у шести категоріях:

Студійна зйомка;

У русі;

Портрет;

Собаки та люди;

Документальна зйомка;

Відкрита категорія.

У 2026 році головний титул "Фотограф собак року" (Dog Photographer of the Year) отримала Кеті Брокман. Її переможна робота під назвою "Любов і ненависть" відображає суперечливе ставлення суспільства до пітбулів та схожих на них порід.

Зазначимо, що цього року на конкурс надійшло 1900 знімків від фотографів із 50 країн. Переможців визначило журі, до складу якого увійшли фотографи, кінологи та інші експерти галузі

10 найкращих фотографій конкурсу Dog Photography Awards

"Вогні міста"

2026 рік, категорія "Портрет на відкритому повітрі", почесна згадка

Автор: Медді Ньютон / Dog Photography Awards

Фото під назвою "Вогні міста" Фото: Dog Photography Awards

"Любов і ненависть"

"Фотограф року в галузі собачої фотографії — 2026"

Автор: Кеті Брокман / Dog Photography Awards

Фото під назвою "Любов і ненависть" Фото: Dog Photography Awards

"В очікуванні елегантності"

2026 рік, номінація "Портрет на відкритому повітрі", почесна згадка

Автор: Грейс Фізельман / Dog Photography Awards

Фото під назвою "В очікуванні елегантності" Фото: Dog Photography Awards

"Дзеркало, дзеркало"

2026 рік, категорія "Портрет на відкритому повітрі", почесна згадка

Автор: Пердіта Претцль / Dog Photography Awards, Хенрік Шпранц

Фото під назвою "Дзеркало, дзеркало" Фото: Dog Photography Awards

"Місія: рівновага"

2026 рік, категорія "Дія", 2-ге місце

Автор: Гавріелла Леон / Dog Photography Awards

Фото під назвою "Місія: рівновага" Фото: Dog Photography Awards

"Перегони без кордонів"

2026 рік, категорія "Документальна зйомка", почесна згадка

Автор: Джоді Грів / Dog Photography Awards

Фото під назвою "Переслідування без кордонів" Фото: Dog Photography Awards

"Пеггі"

2026 рік, категорія "Студійна зйомка", почесна згадка

Автор: Джейн Томпсон / Dog Photography Awards

Фото під назвою "Пеггі" Фото: Dog Photography Awards

"Очікування"

2026 рік, категорія "Документальна зйомка", переможець

Автор: Тяньхан Чжан / Dog Photography Awards

Фото під назвою "Очікування" Фото: Dog Photography Awards

"Апорт під водою"

2026 рік, категорія "Дія", почесна згадка

Автор: Тяньхан Чжан / Dog Photography Awards

Фото під назвою "Апорт під водою" Фото: Dog Photography Awards

"Вага зв’язку"

Категорія "Собаки та люди", 2026 рік, 3-тє місце

Автор: Рамон Сантос / Dog Photography Awards

Фото під назвою "Вага зв"язку" Фото: Dog Photography Awards

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