С короной на голове и языком на плече: подведены итоги конкурса Dog Photography Awards 2026 (фото)
Представлены 10 лучших снимков ежегодного конкурса Dog Photography Awards, посвящённого собакам всех пород и размеров.
Люди и собаки на протяжении тысячелетий живут бок о бок — по словам исследователей, считается, что наши лучшие друзья были одомашнены где-то между 32 000 и 11 000 лет назад. С тех пор собаки помогают людям, защищают их и делят с ними пространство, пишет Popular Science.
Конкурс Dog Photography Awards посвящён собакам всех пород и размеров и проводится ежегодно. По словам организаторов конкурса, ежегодное соревнование проводится в шести категориях:
- Студийная съемка;
- В движении;
- Портрет;
- Собаки и люди;
- Документальная съемка;
- Открытая категория.
В 2026 году главный титул "Фотограф собак года" (Dog Photographer of the Year) получила Кэти Брокман. Её победная работа под названием "Любовь и ненависть" отражает противоречивое отношение общества к питбулям и похожим на них породам.
Отметим, что в этом году на конкурс было прислано 1900 снимков от фотографов из 50 стран. Победителей определило жюри, в состав которого вошли фотографы, кинологи и другие эксперты отрасли
10 лучших фотографий конкурса Dog Photography Awards
"Огни города"
2026 год, категория "Портрет на открытом воздухе", почетное упоминание
Автор: Мэдди Ньютон / Dog Photography Awards
"Любовь и ненависть"
"Фотограф года в области фотографии собак — 2026"
Автор: Кэти Брокман / Dog Photography Awards
"В ожидании элегантности"
2026 год, номинация "Портрет на открытом воздухе", почетное упоминание
Автор: Грейс Физельман / Dog Photography Awards
"Зеркало, зеркало"
2026 год, категория "Портрет на открытом воздухе", почетное упоминание
Автор: Пердита Претцль / Dog Photography Awards, Хенрик Шпранц
"Миссия: равновесие"
2026 год, категория "Действие", 2-е место
Автор: Гавриэлла Леон / Dog Photography Awards
"Погоня без границ"
2026 год, категория "Документальная съемка", почетное упоминание
Автор: Джоди Грив / Dog Photography Awards
"Пегги"
2026 год, категория "Студийная съемка", почетное упоминание
Автор: Джейн Томпсон / Dog Photography Awards
"Ожидание"
2026 год, категория "Документальная съемка", победитель
Автор: Тяньхан Чжан / Dog Photography Awards
"Аппорт под водой"
2026 год, категория "Действие", почетное упоминание
Автор: Тяньхан Чжан / Dog Photography Awards
"Вес связи"
Категория "Собаки и люди", 2026 год, 3-е место
Автор: Рамон Сантос / Dog Photography Awards
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