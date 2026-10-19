С короной на голове и языком на плече: подведены итоги конкурса Dog Photography Awards 2026 (фото)

Представлены 10 лучших снимков ежегодного конкурса Dog Photography Awards, посвящённого собакам всех пород и размеров.

Люди и собаки на протяжении тысячелетий живут бок о бок — по словам исследователей, считается, что наши лучшие друзья были одомашнены где-то между 32 000 и 11 000 лет назад. С тех пор собаки помогают людям, защищают их и делят с ними пространство, пишет Popular Science.

Конкурс Dog Photography Awards посвящён собакам всех пород и размеров и проводится ежегодно. По словам организаторов конкурса, ежегодное соревнование проводится в шести категориях:

Студийная съемка;

В движении;

Портрет;

Собаки и люди;

Документальная съемка;

Открытая категория.

В 2026 году главный титул "Фотограф собак года" (Dog Photographer of the Year) получила Кэти Брокман. Её победная работа под названием "Любовь и ненависть" отражает противоречивое отношение общества к питбулям и похожим на них породам.

Отметим, что в этом году на конкурс было прислано 1900 снимков от фотографов из 50 стран. Победителей определило жюри, в состав которого вошли фотографы, кинологи и другие эксперты отрасли

10 лучших фотографий конкурса Dog Photography Awards

"Огни города"

2026 год, категория "Портрет на открытом воздухе", почетное упоминание

Автор: Мэдди Ньютон / Dog Photography Awards

Фото под названием "Огни города" Фото: Dog Photography Awards

"Любовь и ненависть"

"Фотограф года в области фотографии собак — 2026"

Автор: Кэти Брокман / Dog Photography Awards

Фото под названием "Любовь и ненависть" Фото: Dog Photography Awards

"В ожидании элегантности"

2026 год, номинация "Портрет на открытом воздухе", почетное упоминание

Автор: Грейс Физельман / Dog Photography Awards

Фото под названием "В ожидании элегантности" Фото: Dog Photography Awards

"Зеркало, зеркало"

2026 год, категория "Портрет на открытом воздухе", почетное упоминание

Автор: Пердита Претцль / Dog Photography Awards, Хенрик Шпранц

Фото под названием "Зеркало, зеркало" Фото: Dog Photography Awards

"Миссия: равновесие"

2026 год, категория "Действие", 2-е место

Автор: Гавриэлла Леон / Dog Photography Awards

Фото под названием "Миссия: равновесие" Фото: Dog Photography Awards

"Погоня без границ"

2026 год, категория "Документальная съемка", почетное упоминание

Автор: Джоди Грив / Dog Photography Awards

Фото под названием "Погоня без границ" Фото: Dog Photography Awards

"Пегги"

2026 год, категория "Студийная съемка", почетное упоминание

Автор: Джейн Томпсон / Dog Photography Awards

Фото под названием "Пегги" Фото: Dog Photography Awards

"Ожидание"

2026 год, категория "Документальная съемка", победитель

Автор: Тяньхан Чжан / Dog Photography Awards

Фото под названием "Ожидание" Фото: Dog Photography Awards

"Аппорт под водой"

2026 год, категория "Действие", почетное упоминание

Автор: Тяньхан Чжан / Dog Photography Awards

Фото под названием "Аппорт под водой" Фото: Dog Photography Awards

"Вес связи"

Категория "Собаки и люди", 2026 год, 3-е место

Автор: Рамон Сантос / Dog Photography Awards

Фото под названием "Вес связи" Фото: Dog Photography Awards

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