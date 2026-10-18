Счастливые кондоры устроили настоящее шоу в вольере: бегают по кругу, размахивая крыльями (видео)

Ученые поделились забавным видео, на котором юные кондоры, которых готовятся выпустить в дикую природу, устроили настоящие ритуальные танцы.

Мало что может быть уморительнее, чем наблюдать за собакой, которую охватил прилив внезапной энергии — они начинают носиться по комнате или двору, словно заведенные. Однако наши четвероногие друзья — не единственные животные, способные на нечто подобное. Ученые поделились новым забавным видео, доказывающее, что молодые кондоры также любят повеселиться, пишет Popular Science.

Представители организации Ventana Wildlife Society из Калифорнии недавно поделились видео, на котором два молодых калифорнийских кондора (Gymnogyps californianus), Черт и Пьюмис, отлично проводят время в вольере для подготовки к выпуску в дикую природу.

По словам руководителя программы по восстановлению популяции калифорнийских кондоров Джо Бернетт, они с коллегами наблюдают такие всплески активности как у кондоров, живущих в неволе, так и у диких птиц. Во время таких всплесков активности птицы, похоже, не могут сдержать эмоции и дают волю энергии: прыгают, бегают кругами, машут крыльями, или делают все и сразу. Однако, по словам ученых, дело не только в веселье. Специалисты считают, что такие активные игры позволяют молодым кондорам выплеснуть энергию, стать сильнее, а также лучше освоить свои крылья.

Отметим, что на видео запечатлены полуторагодовалые самцы, которые выросли в зоопарках, а в начале сентября прибыли в вольер Ventana Wildlife Society в Сан-Симеоне. По словам экспертов, Черт, Пьюмс и еще три кондора будут находиться в этих вольерах в рамках адаптации. Затем 24 октября их планируют выпустить на волю в дикую природу.

Эта пятерка станет частью популяции калифорнийских кондоров, обитающих в дикой природе Центральной Калифорнии — сегодня она насчитывает 104 особи. Впрочем, прощание с молодыми кондорами не будет окончательным — ученые планируют отслеживать их перемещение с помощью радио- и GPS-передатчиков, закрепленных на крыльях, а также специальных идентификационных меток.

Калифорнийские кондоры — самые крупные сухопутные птицы в Северной Америке. По словам ученых, размах их крыльев достигает около 2,9 метра, но столь внушительные размеры не уберегли их от катастрофического сокращения численности популяции. Наблюдения показывают, что в 1982 году в мире осталось всего 23 кондора. К счастью, к концу 2025 года численность популяции увеличилась до 607 особей.

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