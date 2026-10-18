Осиротевшего моржонка спали от разъяренных чаек и медведей: оказался совсем один на острове (видео)

Исследователи провели целую спасательную операцию, чтобы спасти осиротевшего детеныша моржа, которому угрожали хищники.

Осиротевший детеныш тихоокеанского моржа (Odobenus rosmarus) оказался в затруднительной ситуации, когда двое исследователей заметили его на острове в районе Пойнт-Лей на Аляске. Ученым пришлось развернуть целую спасательную операцию, чтобы защитить моржонка от стаи разъяренных чаек и белых медведей, рыскающих в поисках пищи, пишет Popular Science.

По словам биолога из Геологической службы США (USGS) Тони Фишбаха, специализирующегося на моржах, и студентки колледжа Илисагвик Вайолет Аннискетт, они прогуливались по побережью, когда заметили маленького самца на пустынном берегу. Детеныш находился среди останков двух взрослых особей.

Ученые обратились за разрешением на реабилитацию животного к местной общине инупиатов и Службе охраны рыбных ресурсов и диких животных США. Разрешение было получено, но возникла новая трудность: моржонка необходимо было доставить в Центр морской жизни Аляски (Alaska SeaLife Center) — единственное на всем штате учреждение, занимающееся реабилитацией морских млекопитающих, которое находится более чем в 1200 километрах от берега, где он был обнаружен.

Ситуация осложнилась еще больше, поскольку на побережье обрушился шторм — в результате, ученые и осиротевший детеныш оказались заблокированными на острове на несколько дней. Чтобы уберечь малыша от хищников, исследователи отвели его в заброшенное строение.

По словам Фишбаха, когда детеныша нашли, стая настойчивых чаек уже собиралась наброситься на него — если бы ученые не вмешались, моржонка ждала бы печальная участь. К тому же на острове были замечены два белых медведя.

Исследователи отмечают, что малыш быстро привязался к людям и отказывался спать, если рядом в комнате не было никого из них. Ученым пришлось провести в заточении на острове три дня. К счастью, в конце концов детеныша доставили в местный аэропорт, а 14 сентября, после перелета и поездки на автомобиле, животное благополучно доставили в Центр морской жизни Аляски.

Детеныш весом около 90 килограммов прибыл в центр обезвоженным, но в целом его состояние оценивалось как хорошее. Эксперты обработали поверхностные раны малыша, провели регидратацию и другие стабилизирующие процедуры.

Однако на этом путь малыша не закончился. Ученые отмечают, что осиротевшие детеныши тихоокеанского моржа — одни из самых сложных "пациентов" в практике реабилитации морских млекопитающих.

Дело в том, что в дикой природе детеныши очень привязаны к своим матерям и остаются с ними на один или два года. Тесный физический контакт — как с матерью, так и с сородичами — играет важнейшую роль на раннем этапе жизни моржа. В случае потери матери этот контакт могут обеспечить люди, но это, увы, крайне непростая задача. Проще говоря, кто-то из людей должен постоянно находиться рядом постоянно, обеспечивая физический контакт, социальное взаимодействие, кормление и ветеринарный уход.

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