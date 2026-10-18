Осиротілого морженя врятували від розлючених чайок і ведмедів: опинився зовсім сам на острові (відео)

Дослідники провели цілу рятувальну операцію, щоб врятувати осиротіле дитинча моржа, якому загрожували хижаки.

Осиротіле дитинча тихоокеанського моржа (Odobenus rosmarus) опинилося у скрутному становищі, коли двоє дослідників помітили його на острові поблизу Пойнт-Лей на Алясці. Вченим довелося розгорнути цілу рятувальну операцію, щоб захистити дитинча моржа від зграї розлючених чайок і білих ведмедів, які нишпорили у пошуках їжі, пише Popular Science.

За словами біолога з Геологічної служби США (USGS) Тоні Фішбаха, який спеціалізується на моржах, та студентки коледжу Ілісагвік Вайолет Анніскетт, вони прогулювалися узбережжям, коли помітили маленького самця на безлюдному березі. Дитинча перебувало серед останків двох дорослих особин.

Вчені звернулися за дозволом на реабілітацію тварини до місцевої громади інупіатів та Служби охорони рибних ресурсів і диких тварин США. Дозвіл було отримано, але виникла нова проблема: морженка необхідно було доправити до Центру морського життя Аляски (Alaska SeaLife Center) — єдиної в усьому штаті установи, що займається реабілітацією морських ссавців, яка розташована за понад 1200 кілометрів від берега, де його було виявлено.

Ситуація ще більше ускладнилася, оскільки на узбережжя обрушився шторм — у результаті вчені та осиротіле дитинча опинилися заблокованими на острові на кілька днів. Щоб уберегти малюка від хижаків, дослідники відвели його до занедбаної будівлі.

За словами Фішбаха, коли дитинча знайшли, зграя наполегливих чайок уже збиралася накинутися на нього — якби вчені не втрутилися, морженя чекала б сумна доля. До того ж на острові було помічено двох білих ведмедів.

Дослідники зазначають, що малюк швидко прив’язався до людей і відмовлявся спати, якщо поруч у кімнаті не було нікого з них. Вченим довелося провести в ув’язненні на острові три дні. На щастя, зрештою дитинча доставили до місцевого аеропорту, а 14 вересня, після перельоту та поїздки на автомобілі, тварину благополучно доставили до Центру морського життя Аляски.

Дитинча вагою близько 90 кілограмів прибуло до центру з ознаками зневоднення, але загалом його стан оцінювався як задовільний. Експерти обробили поверхневі рани малюка, провели регідратацію та інші стабілізуючі процедури.

Однак на цьому шлях малюка не закінчився. Вчені зазначають, що осиротілі дитинчата тихоокеанського моржа — одні з найскладніших "пацієнтів" у практиці реабілітації морських ссавців.

Справа в тому, що в дикій природі дитинчата дуже прив’язані до своїх матерів і залишаються з ними на один або два роки. Тісний фізичний контакт — як з матір’ю, так і з родичами — відіграє найважливішу роль на ранньому етапі життя моржа. У разі втрати матері цей контакт можуть забезпечити люди, але це, на жаль, вкрай непросте завдання. Простіше кажучи, хтось із людей повинен постійно перебувати поруч, забезпечуючи фізичний контакт, соціальну взаємодію, годування та ветеринарний догляд.

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