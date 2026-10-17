Названо рибу, яку варто виключити зі свого раціону: яким видам надати перевагу

Дослідники закликали відмовитися від споживання звичних видів риби та віддати перевагу більш екологічним альтернативам.

Товариство охорони морського середовища (Marine Conservation Society) опублікувало оновлений "Довідник риби" (Good Fish Guide), у якому зібрано види риб, від споживання яких людям варто відмовитися. На щастя, вчені також склали перелік більш екологічних видів, які нам слід включити до свого раціону, пише Daily Mail.

Дані свідчать про те, що рейтинги низки популярних видів білої риби, таких як хек, сайда, морський язик і пікша, значно знизилися. Натомість автори путівника рекомендують обирати минтай, морського чорта або сибаса.

За словами керівниці проєкту "Гід по рибі" у Marine Conservation Society Керрі Лайн, стан рибних запасів постійно змінюється, а тому споживачам недостатньо просто обирати певний вид риби. Простіше кажучи, те, що ще кілька років тому було хорошим вибором, сьогодні може вже не бути таким.

Дослідники зазначають, що рейтинги в довіднику, по суті, відображають актуальні наукові рекомендації, які залежать від виду риби, а також від того, де і яким чином її виростили та виловили. Зазначимо, що експерти довідника оцінюють популярні види морепродуктів на основі трьох ключових факторів, а саме:

вид риби;

місце вилову або вирощування риби;

спосіб вилову риби.

Експерти оцінюють види за шкалою від 1 до 5, де 1 означає найкращий вибір, а 5 — рибу, від споживання якої нам слід відмовитися. Дані останнього випуску вказують на те, що позиції деяких видів білої риби, які раніше вважалися екологічними, сьогодні погіршилися. Наприклад, європейський хек перейшов із "зеленої" категорії до "жовтої" через скорочення популяції та зростання інтенсивності вилову.

Водночас північно-східно-арктична сайда, виловлена біля узбережжя Великої Британії, опинилася в "червоній" категорії через зменшення чисельності популяції. Пікша, виловлена у водах навколо Ісландії, також перейшла з "зеленої" категорії до "жовтої", оскільки інтенсивність вилову перевищує всі допустимі екологічні норми. Водночас пікша, виловлена в Північному морі, протоці Скагеррак та біля берегів Шотландії, все ще перебуває в "зеленій" категорії.

На щастя, вчені також назвали види риб, які нам варто було б включити до свого раціону. Наприклад, Товариство охорони морського середовища рекомендує минтай з Аляскинської затоки або Берингового моря, морського чорта, виловленого в Північному морі, Роколі або на захід від Шотландії. Також експерти рекомендують більшість видів морського окуня, за винятком того, що був виловлений біля узбережжя Шотландії та західної Ірландії.

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