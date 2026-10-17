Названа рыба, которую стоит исключить из своего рациона: каким видам отдать предпочтение

Исследователи призвали отказаться от употребления привычных видов рыб и отдать предпочтение более экологичным альтернативам.

Общество охраны морской среды (Marine Conservation Society) выпустило обновленный "Гид по рыбе" (Good Fish Guide), где собраны виды рыб, от употребления которых людям стоит отказаться. К счастью, ученые также собрали более экологичные виды, которые нам следовало бы ввести в свой рацион, пишет Daily Mail.

Данные указывают на то, что рейтинги ряда популярных видов белой рыбы, таких как хек, сайда, морской язык и пикша, значительно снизились. Вместо них авторы гида рекомендуют выбирать минтай, морского черта или сибаса.

По словам руководителя проекта "Гид по рыбе" в Marine Conservation Society Керри Лайн, состояние рыбных запасов постоянно меняется, а потому потребителям недостаточно просто выбирать определенный тип рыбы. Проще говоря, то, что еще несколько лет тому было хорошим выбором, сегодня может уже не быть таковым.

Исследователи отмечают, что рейтинги в гиде, по сути, отражают актуальные научные рекомендации, зависящие от вида рыбы, а также от того, где и каким образом она была выращена и выловлена. Отметим, что эксперты гида оценивают популярные виды морепродуктов на основе трех ключевых факторов, а именно:

вид рыбы;

место вылова или выращивания рыбы;

способ добычи рыбы.

Эксперты оценивают виды по шкале от 1 до 5, где 1 означает лучший выбор, а 5 — рыба, от употребления которой нам следует отказаться. Данные последнего выпуска указывают на то, что позиции некоторых видов белой рыбы, которые ранее считались экологичными, сегодня ухудшились. Например, европейский хек переместился из "зеленой" категории в "желтую" из-за сокращения популяции и возросшей интенсивности промысла.

В то же время северо-восточно-арктическая сайда, выловленная у побережья Великобритании, оказалась в "красной" категории из-за уменьшения численности популяции. Пикша, добытая в водах вокруг Исландии, также перешла из "зеленой" категории в "желтую", поскольку интенсивность вылова превышает все допустимые экологические нормы. В то же время пикша, выловленная в Северном море, проливе Скагеррак и у берегов Шотландии, все еще находится в "зеленой" категории.

К счастью, ученые также назвали виды рыб, которые нам следовало бы ввести в свой рацион. Например, Общество охраны морской среды рекомендует минтай из Аляскинского залива или Берингова моря, морского черта, выловленного в Северном море, Роколле или к западу от Шотландии. Также эксперты рекомендуют большинство видов морского окуня, кроме того, что был выловлен у побережья Шотландии и западной Ирландии.

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