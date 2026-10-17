Огромные колонии муравьев десятилетиями ведут войну: ежемесячно гибнут миллионы (видео)

Исследователи обнаружили, что муравьиные суперколонии в Сан-Диего ведут ожесточенную бесконечную войну, в которой ежемесячно гибнут миллионы особей.

В Сан-Диего несколько десятилетий продолжается кровопролитная война между конкурирующими суперколониями муравьев. Ученые были поражены, обнаружив что этот конфликт поразительно напоминает человеческие войны и уносит миллионы жизней ежегодно, пишет IFLScience.

По словам ученых, речь идет об аргентинских муравьях (Linepithema humile) — инвазивном виде родом с Южной Америки, а не Калифорнии. Известно, что представители этого вида крайне ревностно охраняют свою территорию и проявляют агрессию к другим насекомым. Исследования показали, что муравьи используют свои усики и химические сигналы, чтобы определить, кто перед ними — свой или чужой.

В 19 веке аргентинские муравьи случайно расселились по всему миру благодаря трансатлантическим грузоперевозкам. Муравьи попадали на суда вместе с грузами в Южной Америке, а затем оказались в самых разных уголках планеты — от Европы до Японии. Поскольку в новые регионы попадало лишь небольшое число особей, генетическое разнообразие популяций было невероятно низким. Муравьи "пахли" одинаково, поэтому представители разных гнезд воспринимали друг друга как сородичей, а не как врагов. В результате муравьи перестали сражаться и уничтожать друг друга, а отдельные гнезда объединялись в огромные суперколонии, занимающие обширные территории.

Теперь, спустя десятилетия, эти суперколонии оказались разбросанными по всему земному шару, где сталкиваются с иными суперколониями, которые развивались обособленно. Предыдущие исследования показали, что в Южной Калифорнии сегодня сосуществуют пять конкурирующих суперколоний аргентинских муравьев, и они находятся в состоянии постоянного конфликта.

По словам ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего, самая крупная из этих суперколоний контролирует территорию в 1000 километров, состоящую из слабо связанных между собой гнезд вдоль побережья Калифорнии. По соседству с ней располагаются минимум три из четырех более мелких колоний, каждая из которых удерживает свой собственный анклав размером с небольшой город.

Результаты исследования показали, что границы между этими территориями невероятно четкие: зачастую их разделяют всего несколько метров. Когда муравьи из разных групп сталкивались друг с другом — а происходило это, вероятно, регулярно — вспыхивали ожесточенные сражения. Столкновения между суперколониями были зафиксированы учеными в 40% случаев посещения участков. При этом в каждом таком бою в среднем погибают около 15 000 особей, а за несколько месяцев число погибших особей достигает невероятных размеров — например, лишь в одном пограничном конфликте возле одной из небольших колоний за полгода погибло не менее 15 миллионов муравьев. За десятилетия в таких конфликтах, вероятно, гибнут миллиарды особей.

Ученые также были удивлены, обнаружив, что за месяцы наблюдений границы суперколоний почти не менялись. Отмечается, что границы порой сдвигались в ту или иную сторону, но устойчивое преимущество так и не было достигнуто. Проще говоря, при невероятных потерях ни одна из колоний так и не приобрела новых территорий. По словам ученых, они были удивлены, обнаружив, насколько этот конфликт напоминает человеческие войны.

По словам биолога Марка Моффетта, столь длительное и кровопролитное противостояние связано с тем, что у аргентинских муравьев отсутствует так называемый "эффект знакомого врага". Отметим, что этот эффект появляется после длительных периодов агрессии и может привести к тому, что со временем пространство вдоль границ освободится от насилия. В результате, вражда прекратится. Увы, у аргентинских муравьев попросту нет такой возможности.

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