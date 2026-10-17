Величезні колонії мурах десятиліттями ведуть війну: щомісяця гинуть мільйони (відео)

Дослідники виявили, що мурашині суперколонії в Сан-Дієго ведуть запеклу нескінченну війну, в якій щомісяця гинуть мільйони особин.

У Сан-Дієго вже кілька десятиліть триває кровопролитна війна між конкуруючими суперколоніями мурах. Вчені були вражені, виявивши, що цей конфлікт разюче нагадує людські війни та щороку забирає мільйони життів, пише IFLScience.

За словами вчених, йдеться про аргентинських мурах (Linepithema humile) — інвазивний вид, що походить із Південної Америки, а не з Каліфорнії. Відомо, що представники цього виду вкрай ревно охороняють свою територію та проявляють агресію до інших комах. Дослідження показали, що мурахи використовують свої вусики та хімічні сигнали, щоб визначити, хто перед ними — свій чи чужий.

У 19 столітті аргентинські мурахи випадково поширилися по всьому світу завдяки трансатлантичним вантажним перевезенням. Мурахи потрапляли на судна разом із вантажами в Південній Америці, а потім опинялися в найрізноманітніших куточках планети — від Європи до Японії. Оскільки в нові регіони потрапляла лише невелика кількість особин, генетичне різноманіття популяцій було неймовірно низьким. Мурахи "пахли" однаково, тому представники різних гнізд сприймали одне одного як родичів, а не як ворогів. У результаті мурахи перестали воювати й знищувати одне одного, а окремі гнізда об’єднувалися у величезні суперколонії, що займали великі території.

Тепер, через десятиліття, ці суперколонії опинилися розкиданими по всій земній кулі, де стикаються з іншими суперколоніями, які розвивалися ізольовано. Попередні дослідження показали, що в Південній Каліфорнії сьогодні співіснують п’ять конкуруючих суперколоній аргентинських мурах, і вони перебувають у стані постійного конфлікту.

За словами вчених з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, найбільша з цих суперколоній контролює територію площею 1000 кілометрів, що складається з слабо пов’язаних між собою гнізд уздовж узбережжя Каліфорнії. По сусідству з нею розташовані щонайменше три з чотирьох менших колоній, кожна з яких утримує власний анклав розміром з невелике місто.

Результати дослідження показали, що межі між цими територіями надзвичайно чіткі: часто їх розділяють усього кілька метрів. Коли мурахи з різних груп стикалися одна з одною — а відбувалося це, ймовірно, регулярно — спалахували запеклі бої. Зіткнення між суперколоніями були зафіксовані вченими у 40% випадків відвідування ділянок. При цьому в кожному такому бою в середньому гине близько 15 000 особин, а за кілька місяців кількість загиблих особин досягає неймовірних масштабів — наприклад, лише в одному прикордонному конфлікті поблизу однієї з невеликих колоній за півроку загинуло не менше 15 мільйонів мурах. За десятиліття в таких конфліктах, ймовірно, гинуть мільярди особин.

Вчені також були здивовані, виявивши, що за місяці спостережень межі суперколоній майже не змінювалися. Зазначається, що межі інколи зміщувалися в той чи інший бік, але стійкої переваги так і не було досягнуто. Простіше кажучи, попри неймовірні втрати жодна з колоній так і не здобула нових територій. За словами вчених, вони були здивовані, виявивши, наскільки цей конфлікт нагадує людські війни.

За словами біолога Марка Моффетта, таке тривале й кровопролитне протистояння пов’язане з тим, що в аргентинських мурах відсутній так званий "ефект знайомого ворога". Зазначимо, що цей ефект з’являється після тривалих періодів агресії й може призвести до того, що з часом територія вздовж кордонів звільниться від насильства. У результаті ворожнеча припиниться. На жаль, у аргентинських мурах просто немає такої можливості.

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