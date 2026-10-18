Щасливі кондори влаштували справжнє шоу у вольєрі: бігають по колу, розмахуючи крилами (відео)

Вчені опублікували кумедне відео, на якому молоді кондори, яких готуються випустити у дику природу, влаштували справжні ритуальні танці.

Мало що може бути смішнішим, ніж спостерігати за собакою, яку охопив приплив раптової енергії — вони починають носитися по кімнаті чи дворі, наче заведені. Однак наші чотирилапі друзі — не єдині тварини, здатні на щось подібне. Вчені поділилися новим кумедним відео, яке доводить, що молоді кондори також люблять розважитися, пише Popular Science.

Представники організації Ventana Wildlife Society з Каліфорнії нещодавно опублікували відео, на якому два молоді каліфорнійські кондори (Gymnogyps californianus), Черт і Пьюміс, чудово проводять час у вольєрі, готуючись до випуску в дику природу.

За словами керівника програми з відновлення популяції каліфорнійських кондорів Джо Бернетта, вони разом із колегами спостерігають такі сплески активності як у кондорів, що живуть у неволі, так і у диких птахів. Під час таких сплесків активності птахи, схоже, не можуть стримати емоції й дають волю енергії: стрибають, бігають колами, махають крилами або роблять усе це одночасно. Однак, за словами вчених, справа не лише у веселощах. Фахівці вважають, що такі активні ігри дають змогу молодим кондорам виплеснути енергію, стати сильнішими, а також краще опанувати свої крила.

Зазначимо, що на відео зображені півторарічні самці, які виросли в зоопарках, а на початку вересня прибули до вольєра Ventana Wildlife Society у Сан-Сімеоні. За словами експертів, Черт, Пьюмс та ще три кондори перебуватимуть у цих вольєрах у рамках адаптації. Потім 24 жовтня їх планують випустити на волю у дику природу.

Ця п’ятірка стане частиною популяції каліфорнійських кондорів, що мешкають у дикій природі Центральної Каліфорнії — сьогодні вона налічує 104 особини. Втім, прощання з молодими кондорами не буде остаточним — вчені планують відстежувати їхні переміщення за допомогою радіо- та GPS-передавачів, закріплених на крилах, а також спеціальних ідентифікаційних міток.

Каліфорнійські кондори — найбільші сухопутні птахи в Північній Америці. За словами вчених, розмах їхніх крил сягає близько 2,9 метра, але такі значні розміри не вберегли їх від катастрофічного скорочення чисельності популяції. Спостереження показують, що у 1982 році у світі залишилося всього 23 кондори. На щастя, до кінця 2025 року чисельність популяції збільшилася до 607 особин.

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