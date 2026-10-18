Слониха несколько дней несла тело погибшего слоненка: подведены итоги конкурса "Фотограф дикой природы года"

Названы победители ежегодного конкурса "Фотограф дикой природы" — главный приз достался снимку, изображающему скорбящую слониху, которая волокла за собой тело мертвого детеныша.

Ежегодно на конкурс "Фотограф дикой природы года" (Wildlife Photographer of the Year) отправляют десятки тысяч работ со всего мира. Этот год не стал исключением — в общей сложности в конкурсе приняли участие более 65 000 снимков, а награды были присуждены в двух десятках категорий, пишет Popular Science.

Победителем конкурса в категории "Поведение: млекопитающие" стал снимок Федерико Веронези под названием "Последствия" (The Aftermath). По словам автора снимка, он выслеживал слонов, когда наткнулся на необычные следы волочения на песке высохшего русла реки. Причина возникновения следов стала ясна, когда фотограф догнал группу слонов — Веронези заметил, что самка несла слоненка: его нога біла зажата между ее бивнем и хоботом.

Отметим, что у азиатских и африканских слонов наблюдались различные формы поведения, связанные со смертью: например, животные издают особые звуки, охраняют погибших, осматривают и перебирают кости, а также носят с собой тела умерших сородичей. Некоторые ученые связывают такое поведение с тем, что слоны, вероятно, пытаются таким образом осмыслить смерть. В то же время другие интерпретируют эти действия как проявление скорби.

Фото под названием "Послеобеденный перекус" (Afternoon Snack) Фото: Wildlife Photographer of the Year

Победитель в номинации "Восходящая звезда" (Rising Star Award) стал снимок Алексиса Тинкер-Цаваласа под названием "Послеобеденный перекус" (Afternoon Snack). По словам фотографа, когда он заметил ктыря, тот уже пронзил свою жертву — мясную муху — с помощью ротового аппарата, похожего на иглу. Пузырьки, появляющиеся в глазах жертвы, указывают на то, что ктырь ввел пищеварительные ферменты, разжижающие внутренние ткани добычи, после чего хищник высасывает их содержимое.

Фото под названием "На окраине" Фото: Wildlife Photographer of the Year

В категории "Фотожурналистика: история" победил снимок Лорен Эллиотт под названием "На окраине". На снимке запечатлен момент, когда кайот ступает по тропинке в парке Бернал-Хайтс, откуда открывается вид на город и залив Сан-Франциско. Снимок был сделан, когда Лорен наблюдал за охотой каойотов на грызунов в парке.

Фото под названием "Предупреждающий знак" Фото: Wildlife Photographer of the Year

Победителем в категории "Фотожурналистика" стал снимок Франсиско Негрони под названием "Предупреждающий знак". На фото запечатлена туша животного, привязанная к забору в качестве охотничьего трофея.

Отметим, что в 2025 году в Санта-Крус была запрещена охота на пум, однако незаконное преследование этих хищников продолжается. Ученые отмечают, что нападения на домашний скот являются одной и главных причин конфликтов людей и пум. Специалисты отмечают, что содержание овец в загонах в ночное время и использование сторожевых собак могут значительно сократить потери скота. В то же время некоторые фермеры на юге Чили отказались от разведения овец в пользу экотуризма, связанного с наблюдением за пумами.

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