Слониха кілька днів носила тіло загиблого слоненяти: підбито підсумки конкурсу "Фотограф дикої природи року"

Оголошено переможців щорічного конкурсу "Фотограф дикої природи" — головний приз отримала фотографія, на якій зображено скорботну слониху, що тягла за собою тіло мертвого дитинча.

Щороку на конкурс "Фотограф дикої природи року" (Wildlife Photographer of the Year) надсилають десятки тисяч робіт з усього світу. Цей рік не став винятком — загалом у конкурсі взяли участь понад 65 000 знімків, а нагороди були присуджені у двох десятках категорій, пише Popular Science.

Переможцем конкурсу в категорії "Поведінка: ссавці" став знімок Федеріко Веронезі під назвою "Наслідки" (The Aftermath). За словами автора знімка, він вистежував слонів, коли натрапив на незвичайні сліди волочіння на піску висохлого русла річки. Причина появи слідів стала зрозумілою, коли фотограф наздогнав групу слонів — Веронезі помітив, що самка несла слоненя: його нога була затиснута між її бивнем і хоботом.

Зазначимо, що у азіатських та африканських слонів спостерігалися різні форми поведінки, пов’язані зі смертю: наприклад, тварини видають особливі звуки, охороняють загиблих, оглядають і перебирають кістки, а також носять із собою тіла померлих родичів. Деякі вчені пов’язують таку поведінку з тим, що слони, ймовірно, намагаються таким чином осмислити смерть. Водночас інші інтерпретують ці дії як прояв скорботи.

Фото під назвою "Пообідній перекус" (Afternoon Snack) Фото: Wildlife Photographer of the Year

Переможцем у номінації "Висхідна зірка" (Rising Star Award) став знімок Алексіса Тінкера-Цаваласа під назвою "Пообідній перекус" (Afternoon Snack). За словами фотографа, коли він помітив ктиря, той уже проколов свою жертву — м’ясну муху — за допомогою ротового апарату, схожого на голку. Бульбашки, що з’являються в очах жертви, вказують на те, що ктир ввів травні ферменти, які розріджують внутрішні тканини здобичі, після чого хижак висмоктує їхній вміст.

Фото під назвою "На околиці" Фото: Wildlife Photographer of the Year

У категорії "Фотожурналістика: історія" перемогу здобув знімок Лорен Елліотт під назвою "На околиці". На знімку зафіксовано момент, коли койот крокує стежкою в парку Бернал-Хайтс, звідки відкривається вид на місто та затоку Сан-Франциско. Знімок було зроблено, коли Лорен спостерігав за полюванням койотів на гризунів у парку.

Фото під назвою "Попереджувальний знак" Фото: Wildlife Photographer of the Year

Переможцем у категорії "Фотожурналістика" став знімок Франсіско Негроні під назвою "Попереджувальний знак". На фото зображено тушу тварини, прив’язану до паркану як мисливський трофей.

Зазначимо, що у 2025 році в Санта-Крус було заборонено полювання на пум, проте незаконне переслідування цих хижаків триває. Вчені зазначають, що напади на домашню худобу є однією з головних причин конфліктів між людьми та пумами. Фахівці зазначають, що утримання овець у загонах у нічний час та використання сторожових собак можуть значно зменшити втрати худоби. Водночас деякі фермери на півдні Чилі відмовилися від розведення овець на користь екотуризму, пов’язаного зі спостереженням за пумами.

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