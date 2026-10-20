Проходит сквозь здания, парит над пропастью и идет вверх тормашками: самые странные поезда в мире

От футуристической монорельсовой дороги в Китае до подъема по склону швейцарской горы — ученые назвали самые странные железные дороги в мире.

Для большинства людей на планете поездка на поезде ассоциируется с привычными вагонами, знакомыми пейзажами и другими пассажирами. Однако, если присмотреться лучше, можно заметить, что в мире существуют невероятные железнодорожные путешествия, пишет Daily Mail.

Инженеры по всему миру разработали множество действительно невероятных способов, позволяющих добраться из одной точки в другую: от поездов, которые движутся в подвешенном состоянии прямо над городскими кварталами, до бамбуковых платформ, мчащихся по сельской местности Камбоджи. Вот несколько из самых странных из них.

Подвесная железная дорога в Вуппертале (Германия)

Это не совсем обычный монорельс, поскольку вагоны здесь не стоят на рельсах, а подвешены к ним, паря над городом. Известно, что изобретатель Ойген Ланген изначально предлагал свою идею Берлину и Мюнхену, однако там ее отвергли.

В Вуппертале проект встретили с интересом, а сегодня системой пользуются до 80 000 пассажиров в день. Маршрут протяженностью 13 км проходит через весь город и включает 20 станций.

Подвесная железная дорога в Вуппертале Фото: Shutterstock

Бамбуковый поезд, Камбоджа

Камбоджийские "бамбуковые поезда" можно встретить в городе Баттамбанг. По словам экспертов, они стали решением проблемы передвижения на участках железных дорог, которые пришли к негодность. Полноценные поезда здесь больше не ходят, поэтому местные жители создали собственный транспорт.

Поезда и платформы изготавливаются в местных мастерских и представляют собой плоские настилы из бамбука, также известные как "норри", способные развивать скорость до 50 км/ч. На них перевозят пассажиров, домашний скот, рис и товары для продажи на рынке.

Камбоджийские "бамбуковые поезда" можно встретить в городе Баттамбанг Фото: Shutterstock

DMV (Dual-Mode Vehicle) (Япония)

DMV (Dual-Mode Vehicle) — транспортные средства двойного назначения, которые всего за 15 секунд способны превратиться из обычного автобуса в железнодорожный вагон — достаточно лишь одного нажатия кнопки, чтобы на рельсы опустились стальные колеса. При возвращении на автодорогу процесс происходит в обратном порядке: стальные колеса убираются, и транспорт снова опирается на свои резиновые шины.

По словам экспертов, DMV вмещает 22 пассажира и водителя, а в длину достигает около 8 метров, а его вес составляет 5,85 тонны, что значительно меньше массы стандартного железнодорожного вагона. Эти вагоны способны развивать скорость до 60 км/ч на рельсах, а на автомобильных дорогах может двигаться быстрее.

Японский DMV уникален Фото: Shutterstock

Фуникулер Stoosbahn (Швейцария)

Фуникулер доставляет туристов на высоту около 1800 метров над уровнем неба — к озеру Гельмерзее (Gelmersee) или обратно. Поездка проходит неспешно, но она точно не для слабонервных, поскольку открытые вагоны переводят пассажиров по крутому склону скалы. К слову, в общей сложности жуткое, но живописное путешествие длится около 12 минут.

Любителям острых ощущений приходится держаться лишь за красный металлический поручень, пока вагончик медленно спускается с горы. К слову, это самый крутой фуникулер в мире — зрелище одновременно потрясающее и пугающее.

Фуникулер доставляет туристов на высоту около 1800 метров над уровнем неба Фото: Shutterstock

Поезд на солнечной энергии (Аргентина)

Tren Solar de la Quebrada — первый в Аргентине поезд на солнечной энергии; протяжность маршрута составляет 42 км и проходит через исторические поселения, возраст которых насчитывает 10 000 лет.

Известно, что поезд движется со скоростью 33 км/ч и является первым в Латинской Америке поездом на солнечной энергии.

Поезд полностью функционирует на солнечной энергии Фото: Shutterstock

Гибридный автобус (Южная Америка)

Ферробус — гибридное транспортное средство, представляющее собой автобус, установленный на стальные железнодорожные колеса, что позволяет ему передвигаться по узким железнодорожным путям. Такие транспортные средства встречаются преимущественно в Боливии и Чили, зачастую курсируя в высокогорных районах.

Ферробусы в Южной Америке — это нечто среднее между автобусом и поездом Фото: Alamy

Монорельс в Чунцине (Китай)

Эта монорельсовая дорога была открыта в 2005 году, а ее пропускная способность составляет 30 000 пассажиров в час. По сути, это делает ее крупнейшей монорельсовой системой в мире, которая буквально проходит сквозь здание.

Станция "Лицзыба" (Liziba) расположена между шестым и восьмым этажами 19-этажного жилого дома. В то время как нижние этажи здания отведены под станцию, на других этажах находятся квартиры и жилые помещения. Отметим, что в квартирах предусмотрены системы шумоизоляции.

Эта монорельсовая дорога была открыта в 2005 год Фото: Shutterstock

Поезд "Нос дьявола" (Эквадор)

Этот маршрут считается одним из самых опасных в мире, поскольку пролегает вдоль нависающего утеса, под которым зияет пропасть глубиной в сотни метров, а сам маршрут изобилует крутыми поворотами и резкими подъемами.

Эксперты отмечают, что это инженерное сооружение получило свое название из-за большого числа смертей среди рабочих во время строительства, а также из-за невероятной сложности самого процесса возведения.

В общей сложности поездка занимает 2,5 часа туда и обратно и проходит по извилистому пути, поднимающемуся в гору.

Поезд "Нос дьявола" в Эквадоре движется по горе зигзагами — вверх и вниз Фото: Shutterstock

Подвесная монорельсовая дорога (Китай)

Город Ухань стал широко известен во всем мире с началом пандемии коронавируса, однако в 2023 году в регионе также запустили монорельсовую дорогу Optics Valley Photon Air Rail. Она стала первой в Китае коммерческой подвесной монорельсовой дорогой.

Поезда движутся в подвешенном состоянии, а благодаря стеклянному полу пассажиры могут любоваться открывающимися внизу видами. Составы работают в автоматическом режиме (без машиниста) и могут состоять из 2–6 вагонов; каждый вагон вмещает до 200 человек.

Подвесная монорельсовая дорога Фото: Shutterstock

Поезд "Покемон" (Япония)

Поезд Pokémon With You курсирует регионом, который в прошлом сильно пострадал от землетрясения и цунами в Тохоку в 2011 году. Отметим, что внутри поезда есть места для сидения, игровая комната, а на полу располагается огромный Пикачу.

Изображения Пикачу украшают поезд как снаружи, так и внутри, а пассажиры получают в подарок памятный блокнот и посадочный талон в тематическом стиле.

Поезд "Покемон" пользуется популярностью у туристов Фото: Wikimedia Commons

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