Мільйони людей у небезпеці через навалу кажанів: зафіксовано перший випадок зараження

Дослідники оприлюднили тривожну заяву: виявлено рекордну кількість кажанів, заражених сказом — у небезпеці перебувають мільйони людей.

Мільйони людей перебувають у небезпеці через навалу кажанів, заражених сказом, які мешкають у безпосередній близькості від мільйонів людей. Більше того, фахівці з охорони дикої природи попереджають, що вірус уже почав передаватися іншим тваринам — у Лос-Анджелесі зафіксовано перший випадок зараження, пише Daily Mail.

Зазначимо, що сказ — це вірусне захворювання, яке уражає головний мозок і нервову систему. У тварин і людей після появи симптомів хвороба майже завжди закінчується летальним результатом, оскільки ефективного лікування просто не існує.

У жовтні влада Каліфорнії заявила, що у єнота в окрузі Лос-Анджелес вперше за понад 50 років було виявлено цей смертельний вірус. Експерти заявляють, що на території округу було помічено 76 кажанів, заражених сказом — ця цифра стала новим рекордом, перевищивши торішній показник на 69 особин.

Вчені провели аналіз, і результати показали наявність штаму вірусу, який переносять кажани, що найчастіше зустрічаються в Лос-Анджелесі. Це вказує на те, що тварину, ймовірно, вкусили, а потім вона занесла інфекцію в інший район.

Передбачається, що зростання кількості випадків сказу почалося в січні. Відтоді протягом року в окрузі було виявлено ще 75 кажанів — тварин знайшли в різних куточках округу. Зазначимо, що більшість заражених тварин було знайдено на землі вже мертвими. Як наслідок, вчені побоюються, що мільйони людей опинилися в небезпеці, оскільки кажани можуть суттєво розширити територію поширення захворювання.

Незважаючи на те, що лікування справді не існує, експерти застерігають, що захворювання можна уникнути, якщо одразу після укусу, подряпини або контакту зі слиною скаженої тварини зробити спеціальні ін’єкції. Потрапляння слини у відкриту рану, а також на слизові оболонки очей, носа чи рота може призвести до зараження сказом.

Експерти також застерігають, що у кажанів крихітні зуби, а тому укус чи подряпина можуть не залишити помітного сліду, але цього достатньо для передачі вірусу. Ризик для людей і домашніх тварин можна виключити, якщо лабораторний аналіз кажана на сказ дасть негативний результат

Перші симптоми сказу у людей:

підвищена температура;

слабкість;

головний біль.

Зазначимо, що перші симптоми можуть проявитися через кілька днів або навіть тижнів після контакту з вірусом. На пізніших стадіях виникають поколювання в місці укусу, тривожність, збудження, незвичайна поведінка, галюцинації та утруднене ковтання. На жаль, на цьому етапі лікування вже не здатне зупинити інфекцію. Якщо мова йде про тварин, ранні ознаки можуть включати блювоту або проблеми з диханням.

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