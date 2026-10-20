Миллионы людей в опасности из-за нашествия летучих мышей: зафиксирован первый случай заражения

Исследователи выступили с тревожным заявлением: обнаружено рекордное количество летучих мышей, зараженных бешенством — в опасности миллионы людей.

Миллионы людей в опасности из-за нашествия летучих мышей, зараженных бешенством, которые обитают в непосредственной близости от миллионов людей. Более того, специалисты по охране дикой природы предупреждают, что вирус уже начал передаваться другим животным — в Лос-Анджелесе зафиксирован первый случай заражения, пишет Daily Mail.

Отметим, что бешенство — вирусное заболевание, которое поражает головной мозг и нервную систему. У животных и людей после появления симптомов болезнь почти всегда заканчивается летальным исходом, поскольку эффективного лечения попросту не существует.

В октябре власти Калифорнии заявили, что у енота в округе Лос-Анджелес впервые за более чем 50 лет был обнаружен этот смертельный вирус. Эксперты заявляют, что на территории округа были замечены 76 летучих мышей, зараженных бешенством — цифра стала новым рекордом, превысив прошлогодний показатель на 69 особей.

Ученые провели анализ и результаты показали наличие штамма вируса, который переносят летучие мыши, чаще всего встречающиеся в Лос-Анджелесе. Это указывает на то, что животное, вероятно, было укушено, а затем принесло инфекцию в другой район.

Предполагается, что рост случаев бешенства начался в январе. С тех пор в течение года в округе было обнаружено еще 75 летучих мышей — животных обнаружили в разных уголках округа. Отметим, что большинство зараженных животных были обнаружены на земле уже мертвыми. В результате ученые опасаются, что миллионы людей оказались в опасности, поскольку летучие мыши могут существенно расширить территорию заболевания.

Несмотря на то, что лечения действительно не существует, эксперты предупреждают, что заболевания можно избежать, если сразу после укуса, царапины или контакта со слюной бешеного животного сделать специальные уколы. Попадание слюны в открытую рану, а также на слизистые оболочки глаз, носа или рта может привести к заражению бешенством.

Эксперты также предупреждают, что у летучих мышей крохотные зубы, а потому укус или царапина могут не оставить заметного следа, но этого достаточно для передачи вируса. Риск для людей и домашних животных можно исключить, если лабораторный анализ летучей мыши на бешенство даст отрицательный результат

Первые симптомы бешенства у людей:

повышенная температура;

слабость;

головная боль.

Отметим, что первые симптомы могут проявляться спустя несколько дней или даже недель после контакта с вирусом. На более поздних стадиях возникают покалывание в месте укуса, тревожность, возбуждение, необычное поведение, галлюцинации и затрудненное глотание. Увы, на этом этапе лечение уже не способно остановить инфекцию. Если речь идет о животных, ранние признаки могут включать рвоту или проблемы с дыханием.

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