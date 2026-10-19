У космосі виявлено джерело аномального випромінювання: перший подібний об'єкт у Чумацькому Шляху
Злиття нейтронних зірок призводить до вибуху кілонової, під час якого утворюються дорогоцінні метали. Вважається, що в нашій галактиці було виявлено перший залишок такого вибуху.
Зіткнення нейтронних зірок відіграють важливу роль в еволюції Всесвіту. Під час зіткнення та злиття цих надщільних об’єктів відбувається вибух кілонової, в результаті якого утворюються дорогоцінні та рідкісні метали, що розсипаються по космосу. Астрономи вважають, що вони виявили перший у Чумацькому Шляху залишок кілонової. Саме він є джерелом загадкового гамма-випромінювання, як припускає дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.
Нейтронні зірки — це надзвичайно щільні об’єкти, маса яких більша, ніж у Сонця, але вона уміщена у сфері діаметром близько 20 кілометрів. Такі зірки з’являються після того, як масивні звичайні зірки вибухають як наднові. Під дією гравітації протони й електрони зливаються, а їхні позитивні та негативні заряди нейтралізують один одного. У результаті залишаються лише нейтрони. Тому ці зірки мають таку назву.
Коли дві нейтронні зірки обертаються навколо спільного центру мас, вони можуть зрештою зіткнутися й злитися в один об’єкт. Це злиття супроводжується вибухом кілонової. Це надзвичайно потужний вибух, адже за частки секунди вивільняється стільки енергії, скільки Сонце виробляє за сотні тисяч років.
Частина цієї енергії вивільняється у вигляді яскравого спалаху гамма-випромінювання, відомого як гамма-спалах. Під час злиття нейтронних зірок такі спалахи випромінювання зазвичай тривають менше двох секунд.
Однак об’єкт під назвою HESS J1507−622, виявлений ще у 2009 році, досі випромінює гамма-випромінювання, хоча й з меншою інтенсивністю. Цей об’єкт розташований на відстані від 12 000 до 47 000 світлових років від Землі і не схожий на жоден із відомих типів джерел гамма-випромінювання.
Раніше вчені припускали, що це може бути залишок кілонової, який створює аномальне гамма-випромінювання. Згідно з цією гіпотезою, під час зіткнення двох нейтронних зірок у космос викидається величезна кількість протонів, розігнаних до дуже високих енергій. Коли вони стикаються з міжзоряним газом, то випромінюють гамма-випромінювання.
Однак подальше моделювання показало, що для того, щоб розігнати протони до енергій, достатніх для виникнення спостережуваного гамма-випромінювання, такій кілоновій знадобилося б набагато більше енергії.
Автори нового дослідження запропонували інше пояснення. Оскільки електрони більш ніж у 1800 разів легші за протони, кілонова очікуваного масштабу цілком могла б розігнати їх до енергій, достатніх для виникнення аномального гамма-випромінювання.
Якщо це справді так, що HESS J1507−622 є першим виявленим у Чумацькому Шляху залишком кілонової. При цьому сам вибух стався в проміжку від 200 до 3000 років тому.
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