В космосе обнаружен источник аномального излучения: первый подобный объект в Млечном Пути

Слияние нейтронных звезд приводит к взрыву килоновой, создающему драгоценные металлы. Считается, что был обнаружен первый остаток такого взрыва в нашей галактике.

Столкновения нейтронных звезд играют важную роль в эволюции Вселенной. Во время столкновения и слияния этих сверхплотных объектов происходит взрыв килоновой, в результате которого образуются драгоценные и редкие металлы, засевающие космос. Астрономы считают, что они обнаружили первый в Млечном Пути остаток килоновой. Именно он является источником загадочного гамма-излучения, как предполагает исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

Нейтронные звезды — это чрезвычайно плотные объекты, масса которых больше, чем у Солнца, но упакована она в сферу диаметром около 20 километров. Такие звезды появляются после того, как массивные обычные звезды взрываются сверхновой. Под действием гравитации протоны и электроны сливаются и их положительные и отрицательные заряды нейтрализуют друг друга. В результате остаются только нейтроны. Поэтому данные звезды имеют такое название.

Когда две нейтронные звезды вращаются вокруг общего центра масс, они могут в конечном итоге столкнуться и слиться в один объект. Это слияние сопровождается взрывом килоновой. Это чрезвычайно мощный взрыв, ведь за доли секунды высвобождается столько энергии, сколько Солнце вырабатывает за сотни тысяч лет.

Часть этой энергии выделяется в виде яркой вспышки гамма-излучения известной как гамма-всплеск. Во время слияния нейтронных звезд такие вспышки излучения обычно длятся менее двух секунд.

Это слияние сопровождается взрывом килоновой Фото: space.com

Но обнаруженный еще в 2009 году объект под названием HESS J1507−622 выпускает гамма-излучение до сих пор, хотя и с меньшей интенсивностью. Этот объект находится на расстоянии от 12 000 до 47 000 световых лет от Земли и не похож ни на один из известных типов источников гамма-излучения.

Ранее ученые предполагали, что это может быть остаток килоновой, создающий аномальное гамма-излучение. Согласно этой гипотезе, при столкновении двух нейтронных звезд в космос выбрасывается огромное количество протонов, разогнанных до очень высоких энергий. Когда они сталкиваются с межзвездным газом, то выпускают гамма-излучение.

Но дальнейшее моделирование показало, что, для того чтобы разогнать протоны до энергий, достаточных для возникновения наблюдаемого гамма-излучения, такой килоновой потребовалось бы гораздо больше энергии.

Авторы нового исследования предложили другое объяснение. Поскольку электроны более чем в 1800 раз легче протонов, килоновая ожидаемого масштаба вполне могла бы разогнать их до энергий, достаточных для появления аномального гамма-излучения.

Если это так, что HESS J1507−622 является первым обнаруженным в Млечном Пути остатком килоновой. При этом сам взрыв произошел в промежутке от 200 до 3000 лет назад.

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