Блондинки проти брюнеток: які жінки вважаються привабливішими

У новому дослідженні вчені нарешті поставили крапку у давній суперечці щодо того, жінки з яким кольором волосся вважаються привабливішими та здоровішими.

Суперечка щодо того, хто привабливіший — блондинки чи брюнетки — триває вже десятиліттями. Але тепер, у новому дослідженні, вченим, схоже, вдалося поставити крапку в цьому давньому протистоянні: результати вказують, що, коли мова заходить про привабливість, перевага, схоже, виявляється на боці брюнеток, пише Daily Mail.

Нове дослідження, проведене вченими з Коледжу Франкліна та Маршалла й опубліковане в журналі Perception, показало, що колір волосся, ймовірно, може впливати на те, наскільки гладенькою та рівною здається шкіра людини оточуючим.

Вчені з’ясували, що темне волосся та висококонтрастний фон, особливо чорний, роблять шкіру обличчя візуально рівнішою та одноріднішою. Це, у свою чергу, тісно пов’язано зі сприйняттям людини: її вважають привабливішою, здоровішою, молодшою і навіть більш гідною довіри.

У ході дослідження команда провела два експерименти й встановила, що ті самі обличчя сприймалися як такі, що мають більш рівну шкіру на чорному тлі, ніж на тлі тілесного кольору. Крім того, шкіра на тих самих обличчях оцінювалася як більш рівна, коли колір волосся був темнішим, а не світлішим.

У першому експерименті 81 реципієнту показали зображення 45 жінок віком від 19 до 79 років. Зазначимо, що зображення були обрізані таким чином, що волосся не було видно — вони демонструвалися на двох фонах: чорному та тілесному. Аналіз показав, що на чорному тлі шкіра обличчя виглядала "значно" рівнішою.

У другій частині дослідження вчені зосередилися на тому, щоб з’ясувати, чи можна застосувати ці результати до кольору волосся. Цього разу реципієнтам показали фотографії жінок, колір волосся яких було змінено за допомогою цифрової обробки — його зробили або світлішим, або темнішим.

З’ясувалося, що, хоча це не вплинуло на сприйняття облич молодих жінок, у більш зрілих жінок темне волосся сприяло тому, що шкіра виглядала більш рівною. За словами авторів дослідження, результати свідчать про те, що на сприйняття шкіри, схоже, впливає контраст між нею та поверхнями, що оточують обличчя.

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