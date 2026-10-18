Людям і собакам справді не варто спати разом: хто кому заважає

У новому дослідженні вчені зробили несподіване відкриття: людям і собакам дійсно не варто спати разом. Однак справа не у наших улюбленцях.

Дослідження показують, що величезна кількість людей по всьому світу сплять разом зі своїми улюбленцями. Однак кожен, кому доводилося спати поруч із собакою, знає: це може спричиняти чимало незручностей: улюбленець може зайняти весь матрац, голосно хропіти або неодноразово вставати й знову з гуркотом падати назад, пише Science Alert.

Деякі дослідження також показали, що присутність собаки в ліжку може порушити сон людини. Більше того, самі власники собак часто скаржаться на те, що їм надзвичайно складно виспатися разом із улюбленцем. Але чи справді саме собаки є причиною цієї проблеми?

За словами вчених, існує вкрай мало досліджень, у яких розглядалося питання: хто насправді і кому заважає? У новому дослідженні, результати якого опубліковано в журналі PLOS One, антропологи з Університету Торонто зосередилися на вивченні цього питання.

У своїй роботі вчені використовували дані опитувань та трекери руху, щоб проаналізувати нічну активність 25 учасників із Канади — загалом 38 пар "людина-собака". Результати показали, що четверо реципієнтів завжди спали в одному ліжку зі своїм собакою, 10 — робили це іноді, а 11 — ніколи.

Вчені також виявили, що нічна активність людей і собак взаємопов’язана, і що це відбувається навіть тоді, коли тварина не спить у одному ліжку з господарем. Простіше кажучи, якщо один із пари починає рухатися вночі, протягом наступних кількох хвилин, найімовірніше, почне рухатися й інший. Ще цікавішим виявилося те, що в 45% випадків саме активність людини передувала активності тварини, а в 18% випадків ситуація розвивалася навпаки.

Це свідчить про те, що навіть уві сні наші улюбленці орієнтуються на нас. Втім, у дослідженні брали участь лише хаскі та маламути, тому для інших порід ситуація може бути іншою.

За словами співавторки дослідження Лаванії Нагендран, попри те, що активність людини частіше передує активності собаки, ніж навпаки, обидві сторони, ймовірно, впливають на нічну активність одна одної. Це свідчить про "нерозривний і взаємний зв’язок" між нашими видами.

Зазначимо, що собаки та люди еволюціонували разом протягом щонайменше 15 000 років — за весь цей час наші улюбленці навчилися тонко відчувати наші потреби. Проте наші цикли сну та неспання суттєво відрізняються.

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