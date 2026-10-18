Людям и собакам действительно не стоит спать вместе: кто кому мешает

В новом исследовании ученые сделали неожиданное открытие: людям и собакам действительно не стоит спать вместе. Однако дело не в наших питомцах.

Исследования показывают, что огромное количество людей по всему земному шару делят свою постель с питомцами. Однако любой, кому доводилось спать рядом с собакой знает: это может доставлять немало неудобств: питомец может занять весь матрас, громко храпеть или неоднократно вставать и снова с шумом плюхаться обратно, пишет Science Alert.

Некоторые исследования также показали, что присутствие собаки в постели может нарушить сон человека. Более того, сами владельцы собак часто жалуются на то, что им чрезвычайно сложно выспаться с питомцем. Но действительно ли именно собаки создают проблему?

По словам ученых, существует крайне мало исследований, в которых рассматривался вопрос: кто на самом деле и кому мешает? В новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале PLOS One, антропологи из Университета Торонто сосредоточились на изучении этого вопроса.

В своей работе ученые использовали данные опросов и трекеры движения, чтобы проанализировать ночную активность 25 участников из Канады — всего 38 пар человек-собака. Результаты показали, что четверо реципиентов всегда спали в одной постели со своей собакой, 10 — делали это иногда, а 11 — никогда.

Ученые также обнаружили, что ночная активность людей и собак взаимосвязана, что это работает даже если животное не находится в одной постели с хозяином. Проще говоря, если один из пары начинает двигаться ночью, в течение следующих нескольких минут, вероятнее всего, начнет двигаться и другой. Еще более любопытным оказалось то, что в 45% случаев именно активность человека предшествовала активности животного, в 18% случаев ситуация развивалась наоборот.

Эти указывает на то, что даже во сне наши питомцы ориентируются на нас. Впрочем, в исследовании участвовали только хаски и маламуты, поэтому для других пород ситуация может быть иной.

По словам соавтора исследования Лавании Нагендран, несмотря на то, что активность человека чаще предшествует активности собаки, чем наоборот, обе стороны, вероятно, влияют на ночную активность друг друга. Это свидетельствует о "неразрывной и взаимной связи" между нашими видами.

Отметим, что собаки и люди эволюционировали вместе в течение минимум 15 000 лет — за все это время наши питомцы научились тонко чувствовать наши потребности. Тем не менее, наши циклы сна и бодрствования существенно различаются.

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