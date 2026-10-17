На Земле все изменится: ученые проголосовали за отмену "високосной секунды"

Впервые за полвека ученые пересмотрели системы измерения времени и приняли решение отказаться от использования "високосной секунды".

В ходе крупнейшего за последние более 50 лет пересмотра системы измерения времени ученые приняли решение, которое разрывает связь между вращением Земли и современными часами. Международное бюро мер и весов (BIPM) большинством голосов проголосовало за отказ от "високосной секунды", пишет Daily Mail.

Отметим, что с 1972 году в систему всемирного координированного времени (UTC) было добавлено 27 таких дополнительных секунд — это было необходимо, чтобы часы оставались в точном соответствии с вращением нашей планеты. Однако теперь ученые Земли договорились допустить расхождение между UTC и астрономическим временем (UT1) — оно может достигать одного часа, или 3600 секунд.

Что это значит? По словам ученых, в долгосрочной перспективе такое решение приведет к тому, что настенные часы и время на любых устройствах, настроенных по стандарту UTC, начнут отклоняться от реального вращения планеты. В результате рассвет, полдень и закат могут наступать на час раньше или позже привычного времени.

Впрочем, стоит отметить, что эти изменения будут происходить крайне медленно — ученые прогнозируют, что корректировка часов, вероятно, не потребуется еще столетия, а возможно и тысячелетия.

Резолюция была принята большинством голосов на заседании Генеральной конференции по мерам и весам (CGPM) в Версале (Франция). Предполагается, что изменения вступят силу 20 мая 202 года, во Всемирный день метрологии.

По словам ведущего научного сотрудника Национальной физической лаборатории, доктора Сетнама Шемара, отказ от "високосных секунд" в пользу "високосного часа" позволит снизить риски для систем, критически зависящих от точности времени. Таким образом, по мнению эксперта, человечество сохранит важную связь между глобальной системой исчисления времени и вращением нашей планеты. Впрочем, теперь она станет менее жесткой.

Напомним, с 1884 года мировое время синхронизировалось по среднему времени по Гринвичу (GMT) — в течение более века этого было достаточно для корректного функционирования всех глобальных процессов. Однако с развитием высокоточных вычислений возникла необходимость в том, чтобы часы были синхронизированы с точностью до ничтожно малых долей секунды.

Современные атомные часы измеряют время, фиксируя крошечные естественные колебания атомов, что обеспечивает их невероятную стабильность. В то же время Земля со временем начинает слегка отклоняться от оси вращения, ускоряться или замедляться — известно, что на это влияют гравитация Луны и перераспределение массы из-за таяния полярных ледяных шапок. В результате возникают небольшие расхождения между показаниями часов в научных лабораториях и временем, определяемым по положению Солнца на небосводе.

Это может показаться не таким уж важным, но отставание даже на одну секунду является критическим для любой системы, требующей высокой точности отсчета времени. Чтобы решить эту проблему, 69 государств-членов Международного бюро мер и весов (BIPM) проголосовали за добавление "високосных секунд". Это позволяло поддерживать идеальную синхронизацию между всемирным координированным временем (UTC) и всемирным временем (UT1), но этот подход сопряжен с серьезными недостатками.

Главная проблема заключается в том, что добавление дополнительной секунды провоцирует сбои в компьютерных системах, архитектура которых изначально не была рассчитана на подобные вмешательства в механизм отсчета времени. Например, добавление високосной секунды в 2012 году привело к масштабным сбоям, из-за которых некоторые сайты перестали работать. Ситуация повторилась и в 2016 году.

Более того, ученые опасаются, что к 2029 году может возникнуть необходимость введения "отрицательной високосной секунды", что способно привести к еще более серьезным сбоям. Теперь ученые приняли решение отказаться от практики добавления високосной секунды — в рамках новой системы допускается значительно большее расхождение между двумя способами отсчета времени.

Международному бюро мер и весов (BIPM) потребуется вмешаться лишь тогда, когда разрыв станет настолько существенным, что возникнет необходимость введения "дополнительного часа", однако, по прогнозам, это произойдет не раньше чем через 1000 лет.

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