Лучше детектора лжи: глаза действительно могут выдавать мысли человека

Исследователи только что обнаружили, что глаза человека действительно могут многое выдавать мысли человека.

"Глаза — зеркало души" — вероятно, в этой фразе больше истины, чем мы могли бы предположить. В недавнем исследовании японские ученые обнаружили, что наши глаза действительно могут выдавать наши мысли. Впрочем, об этом не стоит переживать, пишет Popular Science.

Команда ученых из Университета Цукуба полагают, что едва заметные изменения глаз могут предоставить нейроученым гораздо больше информации, чем допрос. Результаты исследования свидетельствуют о том, что изучение различий в физиологических реакциях при "внутренней" и "внешней" речи помогает лучше понять самые разные процессы: от развития языковых навыков у детей до эффективности мысленных установок, направленных на самомотивацию.

Чтобы разобраться в этом вопросе, ученые наблюдали за добровольцами, которые выполняли серию простых упражнений, связанных со счетом. Изначально исследователи зафиксировали состояние участников в покое, а затем попросили их считать вслух или про себя: просто по порядку, в сочетании с существительными или с определенным шагом. Отметим, что каждое задание участники выполняли вслух и мысленно. На всех этапах ученые внимательно следили за изменением размера зрачков испытуемых.

Результаты оказались весьма любопытными: во время произнесения слов вслух зрачки участников расширялись, а во время счета в уме реакция зависела от типа задания. При мысленном счете по порядку зрачки сужались, при счете с шагом — расширялись, а при счете в сочетании с существительными — оставались неизменными. В то же время при счете в уме изменения размера зрачков были менее выраженными, чем при речи вслух.

Авторы отмечают, что их новая работа опровергает первоначальное мнение о том, что внутренняя и внешняя речь вызывают идентичные изменения зрачков. Во всех трех экспериментах речь вслух неизменно приводила к расширению зрачков, в то время как внутренняя речь — нет.

Таким образом, результаты указывают на то, что внутренняя речь — не просто невербальный аналог разговора вслух. Вероятно, это особая форма коммуникации, способствующая более низкому уровню возбуждения человеческого мозга. Если это так, ученые полагают, что измерение размера зрачков может стать ценным инструментом для оценки внутренних языковых процессов и мышления. Считается, что это может быть полезно для изучения развития речь и детей и младенцев, которые еще не способны рассказать взрослым о своих переживаниях.

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