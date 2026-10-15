Разговоры о погоде больше не интересуют людей: на какую тему мы теперь предпочитаем общаться

Исследователи обнаружили, что люди сегодня тратят значительно больше времени на разговоры о деньгах, хотя раньше говорили о погоде.

Годами разговоры о погоде служили надежным способом начать беседу, но теперь, похоже, эта тенденция постепенно угасает. Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что люди сегодня предпочитают говорить о деньгах, а вовсе не о метеоусловиях, пишет Daily Mail.

Британские ученые провели опрос и результаты свидетельствуют о том, что люди сегодня тратят значительно меньше времени на разговоры о погоде, зато значительно больше говорят о состоянии банковских счетов, счетов к оплате и семейного бюджета.

Результаты показывают, что британцы тратят 20 часов в месяц на обсуждение денег и еще 15 часов — на разговоры об экономике в целом. В то же время на обсуждение капризов погоды уходит всего 12 часов. Это весьма любопытно, поскольку ранее тема финансов считалась неуместной в светской беседе.

По словам Дэвида Уолтера из компании Utility Warehouse, по заказу которой было проведено исследование, результаты показали, сколько времени и мысленных усилий люди тратят на то, чтобы держать свои финансы под контролем.

В общей сложности в опросе приняли участие около 2000 человек и большинство из них считают, что именно рост стоимости жизни вытеснил погоду с позиции главной темы для обсуждения в стране. Около 25% участников опроса признались, что беспокоятся о семейном бюджете ежедневно, а две трети заявили, что мысли о деньгах не дают им спать по ночам.

Данные также показали, что в среднем британцы тратят полтора часа в неделю на финансовые дела: от проверки баланса и оплаты коммунальных услуг до перевода средств между счетами и контроля ежемесячных расходов на электроэнергию и отопление.

Любопытно, что ученые также заметили различие в отношении к деньгам у разных поколений: около 50% людей в возрасте от 15 до 30 лет заявили, что предпочитают жить полной жизнью, а не тратить силы на погашение долгов или выплату ипотеки.

Результаты опроса также показали, что молодые люди чаще полагаются на банковские приложения и инструменты искусственного интеллекта, в то время, как более взрослые люди склонны следить за состоянием счетов или вести учет расходов в обычном блокноте.

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