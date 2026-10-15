Розмови про погоду вже не цікавлять людей: на яку тему ми тепер воліємо спілкуватися

Дослідники виявили, що сьогодні люди витрачають значно більше часу на розмови про гроші, хоча раніше говорили про погоду.

Протягом багатьох років розмови про погоду були надійним способом розпочати бесіду, але тепер, схоже, ця тенденція поступово згасає. Результати нового дослідження свідчать про те, що сьогодні люди воліють говорити про гроші, а зовсім не про погодні умови, пише Daily Mail.

Британські вчені провели опитування, і його результати свідчать про те, що сьогодні люди витрачають значно менше часу на розмови про погоду, натомість значно більше говорять про стан банківських рахунків, рахунків до оплати та сімейного бюджету.

Результати показують, що британці витрачають 20 годин на місяць на обговорення грошей і ще 15 годин — на розмови про економіку загалом. Водночас на обговорення примх погоди йде всього 12 годин. Це досить цікаво, оскільки раніше тема фінансів вважалася недоречною у світській розмові.

За словами Девіда Волтера з компанії Utility Warehouse, на замовлення якої було проведено дослідження, його результати показали, скільки часу та розумових зусиль люди витрачають на те, щоб тримати свої фінанси під контролем.

Загалом у опитуванні взяли участь близько 2000 осіб, і більшість із них вважають, що саме зростання вартості життя витіснило погоду з позиції головної теми для обговорення в країні. Близько 25% учасників опитування зізналися, що щодня турбуються про сімейний бюджет, а дві третини заявили, що думки про гроші не дають їм спати вночі.

Дані також показали, що в середньому британці витрачають півтори години на тиждень на фінансові справи: від перевірки балансу та оплати комунальних послуг до переказу коштів між рахунками та контролю щомісячних витрат на електроенергію та опалення.

Цікаво, що вчені також помітили різницю у ставленні до грошей у різних поколінь: близько 50% людей віком від 15 до 30 років заявили, що воліють жити повноцінним життям, а не витрачати сили на погашення боргів або виплату іпотеки.

Результати опитування також показали, що молоді люди частіше покладаються на банківські додатки та інструменти штучного інтелекту, тоді як люди старшого віку, як правило, стежать за станом рахунків або ведуть облік витрат у звичайному блокноті.

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