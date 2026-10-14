Оселедець у желе та пиріг із головами сардин: які страви з морепродуктів люди перестали готувати

У новому дослідженні вчені виявили забуті страви з морепродуктів, які колись були надзвичайно популярними, але тепер зникли з раціону.

Від рибного пирога "Пиріг, що дивиться на зірки" (Stargazy Pie) до устричного супу та оселедця в желе — у минулому рибне меню британців було значно різноманітнішим і сміливішим, ніж сьогодні. Зараз раціон захопила "велика п’ятірка" видів риб, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені проаналізували тисячі рецептів, опублікованих у журналі Good Housekeeping у період з 1923 року до сьогодні. Результати показали, що величезна різноманітність рибних страв, якими британці насолоджувалися в минулому, за останнє століття майже повністю зникла зі сторінок кулінарних видань.

Дані свідчать про те, що британці перестали готувати колись популярні делікатеси, наприклад, омарів, устриць та оселедця. Водночас основу їхнього раціону сьогодні становлять 5 видів морепродуктів: тріска, пікша, тунець, лосось і креветки. У сукупності на частку цих видів сьогодні припадає близько 80 % усієї риби, що споживається у Великій Британії, причому значна частина продукції імпортується з-за кордону.

За словами провідної авторки дослідження, доктора Рут Терстан з Ексетерського університету, результати свідчать, що зміни зумовлені не лише скороченням доступного асортименту видів. Результати відображають реальне звуження кола страв, які пропонували читачам і до приготування яких їх спонукали — принаймні, на сторінках цього журналу.

Зазначимо, що британська версія журналу Good Housekeeping виходить з 1922 року, надихаючи домашніх кулінарів новими рецептами. Завдяки цьому журнал, по суті, став своєрідною "капсулою часу", що відображає мінливі смаки британців та моду, яка не стоїть на місці.

До 1970-х років раціон мешканців Великої Британії, що включав рибу та морепродукти, був різноманітнішим; хоча жоден вид не переважав, устриці та камбалові (наприклад, морська камбала) траплялися набагато частіше Фото: Facebook

Загалом вчені відібрали 1192 рецепти за 100 років, що дозволило простежити, як смакові вподобання британців щодо морепродуктів пройшли через три чітко виражені етапи. Наприклад, до 1970-х років у рецептах, як правило, використовувалося велике розмаїття риб, при цьому жоден із видів не займав домінуючого становища в раціоні британців. При цьому помітне місце в раціоні займали камбалові, оселедець та устриці. Крім того, у той час акцент робився на економії та використанні риби цілком, наприклад: устричний суп, оселець у желе, а також "Пиріг, що дивиться на зірки", де сардини або скумбрія запікалися таким чином, щоб хвости й голови стирчали з тіста.

У 1940-х роках, коли діяла система нормованого розподілу продуктів, населення активно закликали вживати в їжу рибу та альтернативні джерела білка. Так, в одному з журналів було опубліковано рецепт страви з китового м’яса з каррі.

Однак з 1970-х років вчені зафіксували стрімкі зміни: спостерігається різке зниження різноманітності видів риб, що використовуються, та зосередження уваги на "великій п’ятірці" найпопулярніших видів. За словами доктора Терстана, ці зміни збіглися зі значним скороченням обсягів вилову риби у водах Великої Британії.

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