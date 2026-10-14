Сельдь в желе и пирог с головами сардин: какие блюда из морепродуктов люди перестали готовить

В новом исследовании ученые выявили забытые блюда из морепродуктов, которые в прошлом были чрезвычайно популярны, но теперь исчезли из рациона.

От рыбного пирога "Звездогляд" (Stargazy Pie), до устричного супа и сельди в желе — в прошлом рыбное меню британцев было значительно более разнообразным и смелым, чем сегодня. Теперь рацион захватила "большая пятерка" видов рыб, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые проанализировали тысячи рецептов, опубликованных в журнале Good Housekeeping в период с 1923 года по настоящее время. Результаты показали, что огромное разнообразие рыбных блюд, которыми британцы наслаждались в прошлом, за последнее столетие почти полностью исчезло со страниц кулинарных изданий.

Данные указывают на то, что британцы перестали готовить некогда популярные деликатесы, например, омары, устрицы и сельдь. В то же время основу их рациона сегодня составляют 5 видов морекпродуктов: треска, пикша, тунец, лосось и креветки. В совокупности на долю этих видов сегодня приходится около 80% всей рыбы, потребляемой в Великобритании, причем большая часть продукции импортируется из-за рубежа.

По словам ведущего автора исследования, доктора Рут Терстан из Эксетерского университета, результаты указывают, что перемены вызваны не просто сокращением доступного ассортимента видов. Результаты отражают реальное сужение круга блюд, которые предлагали читателям и к приготовлению которых их побуждали — по крайней мере, на страницах этого журнала.

Отметим, что британская версия журнала Good Housekeeping выходит с 1922 года, вдохновляя домашних кулинаров новыми рецептами. Благодаря этому журнал, по сути, стал своего рода "капсулой времени", отражающей меняющиеся вкусы британцев и моду, которая не стоит на месте.

До 1970-х годов рацион жителей Великобритании, включавший рыбу и морепродукты, был более разнообразным; хотя ни один вид не преобладал, устрицы и камбаловые (например, морская камбала) встречались гораздо чаще Фото: Facebook

В общей сложности ученые отобрали 1192 рецепта за 100 лет, что позволило проследить, как вкусовые предпочтения британцев в отношении морепродуктов, пройдя через три четко выраженных этапа. Например, до 1970-х годов в рецептах, как правило, использовалось большое разнообразие рыб, при этом ни один из видов не занимает доминирующего положения в рационе британцев. При этом заметное место в рационе занимали камбаловые, сельдь и устрицы. Кроме того, в то время упор делался на экономию и использование рыбы целиком, например: устричный суп, сельдь в желе, а также пирог "Звездогляд", где сардины или скумбрия запекались таким образом, чтобы из хвосты и головы торчали из теста.

В 1940-е годы, когда действовала система нормированного распределения продуктов, население активно призывали употреблять в пищу рыбу и альтернативные источники белка. Так, в одном из журналов был опубликован рецепт китового мяса с карри.

Однако с 1970-х годов ученые зафиксировали стремительные перемены: наблюдается резкое снижение разнообразия используемых видов рыб и концентрация внимания на "большой пятерке" наиболее популярных видов. По словам доктора Терстана, эти изменения совпали со значительным сокращением объемов вылова рыбы в водах Великобритании.

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