Ее построили не майя: таинственную обсерваторию обнаружили в центральной Мексике (фото)

В штате Пуэбла, Мексика, археологи обнаружили древнюю солнечную обсерваторию старше 2 500 лет. Это первая находка такого рода, обнаруженная за пределами региона майя.

Обсерватория расположена в древнем поселении Тетелес де Авила Кастильо, также известном как Тетелихтик, в горах Сьерра-Норте. Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH) объявил об этой находке 13 октября 2026, пишет Heritage Daily.

Исследователи считают, что комплекс датируется периодом Среднего классического времени, примерно между 1000 и 600 годами до н. э. Его конструкция напоминает сооружения, известные как комплексы группы Е, которые традиционно ассоциируются с цивилизацией майя.

Комплекс расположен к востоку от Большой площади поселения. Он состоит из четырехугольного внутреннего двора, окруженного двумя платформами. Восточная платформа имеет размеры примерно 90 метров с севера на юг и 40 метров с востока на запад. Западная платформа меньше – 46 на 27 метров – и, вероятно, служила наблюдательным пунктом.

Комплекс датируется периодом Среднего классического времени, примерно между 1000 и 600 годами до н. е. Фото: INAH

Планировка напоминает комплекс группы Е в Уашактуне на территории современной Гватемалы. Альберто Диес Барросо Репизо, директор археологического проекта "Тетелес-де-Авила-Кастильо", отметил, что эти сходства могут свидетельствовать об общей традиции астрономических наблюдений и церемониальной архитектуры. Оба сооружения датируются одним и тем же периодом, хотя комплекс в Уашактуне примерно вдвое больше.

Исследователи считают, что обсерватория, вероятно, помогала придерживаться сельскохозяйственного календаря. Ее удлиненная платформа могла обозначать начало доиспанского календаря в феврале и сезон сбора урожая в октябре. Эти даты были важны для сельскохозяйственных общин, планировавших свою работу, ориентируясь на сезонные изменения.

Наблюдения также свидетельствуют о том, что восточная платформа выполняла функцию солнечного календаря. Отслеживая восход Солнца, жители, вероятно, определяли ключевые моменты его годового цикла, в том числе равноденствия и солнцестояния. Это свидетельствует о том, что астрономические знания играли немаловажную роль в сельском хозяйстве, религиозных обрядах и организации обрядовых пространств.

Отслеживая восход Солнца, жители определяли ключевые моменты его годового цикла. Фото: INAH

Эта находка может помочь исследователям изучить культурные связи между древними народами Мезоамерики. Диес Барросо считает, что это место может дать подсказки о ранних контактах между народами, говорившими на языке майя, и общинами на территории современной Пуэбли. Исследователи также изучают возможные связи с народом хуастеков, язык которого принадлежит к языковой семье майя или цивилизацией тотонаков.

Другая гипотеза связывает главное сооружение поселения из Нантеуиц — богиней народа науа, имя которой переводится как "наша юга". Эта интерпретация основывается на ориентации сооружения на Канопус – вторую по яркости звезду на ночном небе. Однако эти культурные и религиозные связи остаются неподтвержденными.

Археологические данные свидетельствуют, что Тетелихтик был заселен примерно с 900 г. до н. е. до около 100 года н. э. Хотя поселение было частично покинуто по мере развития таких крупных центров, как Кантона, Чолула и Теотиуакан, оно сохраняло религиозное значение.

Археологические данные свидетельствуют, что Тетелихтик был заселен примерно с 900 г. до н. е. до около 100 года н. е. Фото: INAH

Жертвоприношения, обнаруженные вокруг церемониального комплекса, датируются примерно 100-600 годами н. э. Еще одно жертвоприношение, которое приписывают тотонакам и которое датируется периодом между 600 и 900 годами н. э., обнаружили на одной из платформ. Эти находки свидетельствуют о том, что люди продолжали посещать это место для проведения ритуалов столетиями после того, как его покинули.

Диес Барросо предположил, что ранние жители поселения, вероятно, были предками тотонацких сообществ, которые впоследствии поселились в Йоуаличане в Пуэбле и Эль-Тахине в соседнем Веракрусе. Оба города стали важными центрами тотонацкой культуры.

Планировка напоминает комплекс группы Е в Уашактуне на территории современной Гватемалы. Фото: Wikimedia Commons

Эта находка демонстрирует, как древние общества использовали наблюдение за миром для организации сельского хозяйства, религиозных обрядов и строительства церемониальных сооружений. Ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы выяснить, как функционировала обсерватория и можно ли подтвердить культурные связи, о которых говорят археологи.

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