На Землі все зміниться: вчені проголосували за скасування "додаткової секунди"

Вперше за півстоліття вчені переглянули системи вимірювання часу та ухвалили рішення відмовитися від використання "високосної секунди".

У ході найбільшого за останні понад 50 років перегляду системи вимірювання часу вчені ухвалили рішення, яке розриває зв’язок між обертанням Землі та сучасними годинниками. Міжнародне бюро мір і ваг (BIPM) більшістю голосів проголосувало за відмову від "високосної секунди", пише Daily Mail.

Зазначимо, що з 1972 року до системи всесвітнього координованого часу (UTC) було додано 27 таких додаткових секунд — це було необхідно, щоб годинники залишалися в точній відповідності з обертанням нашої планети. Однак тепер вчені Землі домовилися допустити розбіжність між UTC та астрономічним часом (UT1) — вона може сягати однієї години, або 3600 секунд.

Що це означає? За словами вчених, у довгостроковій перспективі таке рішення призведе до того, що настінні годинники та час на будь-яких пристроях, налаштованих за стандартом UTC, почнуть відхилятися від реального обертання планети. У результаті світанок, полудень і захід сонця можуть наставати на годину раніше або пізніше, ніж зазвичай.

Втім, варто зазначити, що ці зміни відбуватимуться вкрай повільно — вчені прогнозують, що коригування годинників, ймовірно, не знадобиться ще століття, а можливо, й тисячоліття.

Резолюцію було ухвалено більшістю голосів на засіданні Генеральної конференції з мір і ваг (CGPM) у Версалі (Франція). Передбачається, що зміни набудуть чинності 20 травня 202 року, у Всесвітній день метрології.

За словами провідного наукового співробітника Національної фізичної лабораторії, доктора Сетнама Шемара, відмова від "високосних секунд" на користь "високосної години" дозволить знизити ризики для систем, які критично залежать від точності часу. Таким чином, на думку експерта, людство збереже важливий зв’язок між глобальною системою обчислення часу та обертанням нашої планети. Втім, тепер він стане менш жорстким.

Нагадаємо, що з 1884 року світовий час синхронізувався за середнім часом за Гринвічем (GMT) — протягом понад століття цього було достатньо для коректного функціонування всіх глобальних процесів. Однак із розвитком високоточних обчислень виникла необхідність у тому, щоб годинники були синхронізовані з точністю до мізерно малих часток секунди.

Сучасні атомні годинники вимірюють час, фіксуючи крихітні природні коливання атомів, що забезпечує їхню неймовірну стабільність. Водночас Земля з часом починає злегка відхилятися від осі обертання, прискорюватися або сповільнюватися — відомо, що на це впливають гравітація Місяця та перерозподіл маси через танення полярних крижаних шапок. У результаті виникають невеликі розбіжності між показаннями годинників у наукових лабораторіях і часом, що визначається за положенням Сонця на небосхилі.

Це може здатися не таким вже й важливим, але відставання навіть на одну секунду є критичним для будь-якої системи, що вимагає високої точності відліку часу. Щоб вирішити цю проблему, 69 держав-членів Міжнародного бюро мір і ваг (BIPM) проголосували за додавання "високосних секунд". Це дозволяло підтримувати ідеальну синхронізацію між всесвітнім координованим часом (UTC) та всесвітнім часом (UT1), але цей підхід має серйозні недоліки.

Головна проблема полягає в тому, що додавання додаткової секунди спричиняє збої в комп’ютерних системах, архітектура яких спочатку не була розрахована на подібні втручання в механізм відліку часу. Наприклад, додавання високосної секунди у 2012 році призвело до масштабних збоїв, через які деякі сайти перестали працювати. Ситуація повторилася й у 2016 році.

Більше того, вчені побоюються, що до 2029 року може виникнути необхідність у введенні "негативної високосної секунди", що може призвести до ще серйозніших збоїв. Тепер вчені вирішили відмовитися від практики додавання високосної секунди — у рамках нової системи допускається значно більша розбіжність між двома способами відліку часу.

Міжнародному бюро мір і ваг (BIPM) доведеться втрутитися лише тоді, коли розрив стане настільки істотним, що виникне необхідність у введенні "додаткової години", однак, за прогнозами, це відбудеться не раніше ніж через 1000 років.

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