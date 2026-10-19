Блондинки против брюнеток: какие женщины считаются более привлекательными

В новом исследовании ученые наконец-то поставили точку в давнем споре о том, женщины с каким цветом волос считаются более привлекательными и здоровыми.

Спор о том, кто привлекательнее — блондинки или брюнетки — тянется десятилетиями. Но теперь, в новом исследовании ученым, похоже, удалось поставить точку в этом давнем противостоянии: результаты указывают, что, когда речь заходит о привлекательности, преимущество, похоже, оказывается на стороне брюнеток, пишет Daily Mail.

Новое исследование, проведенное учеными из Колледжа Франклина и Маршалла, и опубликованное в журнале Perception, показало, что цвет волос, вероятно, может влиять на то, насколько гладкой и ровной кажется кожа человека окружающим.

Ученые выяснили, что темные волосы и высококонтрастный фон, особенно черный, делают кожу лица визуально более ровной и однородной. Это, в свою очередь, тесно связано с восприятием человека: его считают более привлекательным, здоровым, молодым и даже более заслуживающим доверия.

В ходе исследования команда провела два эксперимента и установила, что одни и те же лица воспринимались как обладающие более ровной кожей на черном фоне, чем на фоне телесного цвета. Кроме того, кожа на одних и тех же лицах оценивалась как более ровная, когда цвет волос был темнее, а не светлее.

В первом эксперименте 81 реципиенту показали изображения 45 женщин в возрасте от 19 до 79 лет. Отметим, что изображения были обрезаны таким образом, что волосы не были видны — они демонстрировались на двух фонах: черном и телесном. Анализ показал, что на черном фоне кожа лица выглядела "значительно" более ровной.

Во второй части исследования ученые сосредоточились на том, чтобы понять, применимы ли результаты к цвету волос. На этот раз реципиентам показали фото женщин, у которых цвет волос был изменен с помощью цифровой обработки — их сделали либо светлее, либо темнее.

Выяснилось, что, хотя на восприятие лиц молодых женщин это не повлияло, у более зрелых женщин темные волосы способствовали тому, что кожа выглядела более ровной. По словам авторов исследования, результаты свидетельствуют о том, что на восприятие кожи, похоже, влияет контраст между ней и поверхностями, окружающими лицо.

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