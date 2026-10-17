Археологи виявили найдавніше людське житло у Західній півкулі: йому 13 800 років (фото)

На Алясці археологи виявили не лише найдавніше житло, а й свідчення існування перших одомашнених собак на території Америки.

Під час розкопок на стародавній археологічній стоянці Shégˊ Xdaltthˊíˊ, вік якої становить 13 800 років, на Алясці археологи виявили тисячі артефактів. Серед них: кістки, які можуть належати першим одомашненим собакам в Америці, сліди найдавнішого житла та найдавніші швейні голки в Західній півкулі. Вчені вважають, що на території цієї археологічної стоянки мешкали одні з перших жителів Північної Америки, які прийшли з Азії. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Live Science.

Shégˊ Xdaltthˊíˊ розташована у східній частині Берингії. Це географічний регіон, який з’єднував північний схід Азії та північний захід Північної Америки під час останнього льодовикового періоду. Згідно з найновішими дослідженнями, предки сучасних корінних народів Америки прибули на континент близько 21 000 років тому.

На території археологічної стоянки археологи виявили вогнище, невелику яму та слід у ґрунті, що залишився від дерев’яного стовпа, ймовірно, це залишки примітивного куреня. Неподалік було знайдено земляну піч, заповнену деревинним вугіллям і кістками тварин. Вчені вважають, що це найдавніша житлова споруда в Північній Америці.

Археологів здивували знайдені тут кам"яні знаряддя, а також кістяні прикраси, які раніше знаходили на території сучасної північної Сибіру Фото: Live Science

Археологів здивували знайдені тут кам’яні знаряддя, а також кістяні прикраси, які раніше знаходили на території сучасного північного Сибіру. Крім того, вчені виявили 8 кістяних голок для шиття, які є найдавнішими з усіх, що коли-небудь були знайдені в Західній півкулі.

Також вчені виявили кістки тварин, схожих на вовків, і аналіз показав, що ці кістки псових належали унікальній популяції тварин. Вони генетично близькі до сибірських вовків. Згідно з сучасними генетичними даними, перші одомашнені собаки в Північній Америці походять від сибірських вовків.

Період існування та географічне розташування археологічної стоянки дають підстави припускати, що його мешканці могли тримати собак. Тобто це може бути непрямим свідченням існування перших одомашнених собак на території Америки. І ці собаки, найімовірніше, прибули на континент разом із людьми з Азії.

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