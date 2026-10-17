Археологи обнаружили древнейшее жилище людей в Западном полушарии: ему 13 800 лет (фото)

На Аляске археологи обнаружили не только самое древнее жилище, но и свидетельства существования первых одомашненных собак на территории Америки.

В ходе раскопок на древней археологической стоянке Shégˊ Xdaltthˊíˊ возрастом 13 800 лет на Аляске археологи обнаружили тысячи артефактов. Среди них: кости которые могут принадлежать первым одомашненным собакам в Америке, следы самого древнего жилища и самые древние швейные иглы в Западном полушарии. Ученые считают, что территории этой археологической стоянки обитали одни из первых жителей Северной Америки, которые пришли из Азии. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Live Science.

Shégˊ Xdaltthˊíˊ находится в восточной части Берингии. Это географический регион, соединявший северо-восток Азии и северо-запад Северной Америки во время последнего ледникового периода. Согласно новейшим исследованиям, предки современных коренных народов Америки прибыли на континент около 21 000 лет назад.

На территории археологической стоянки археологи обнаружили очаг, небольшую яму и след в почве, оставшийся от деревянного столба, вероятно это остатки примитивного шалаша. Неподалеку была найдена земляная печь, заполненная древесным углем и костями животных. Ученые считают, что древнейшее жилое сооружения в Северной Америке.

Археологов удивили найденные здесь каменные орудия, а также костяные украшения, которые раньше находили на территории современной северной Сибири Фото: Live Science

Археологов удивили найденные здесь каменные орудия, а также костяные украшения, которые раньше находили на территории современной северной Сибири. Еще ученые обнаружили 8 костяных игл для шитья, которые являются древнейшими из всех когда-либо обнаруженных в Западном полушарии.

Также ученые обнаружили кости животных, похожих на волков, и анализ показал, что кости псовых принадлежали уникальной популяции животных. Они генетически близки сибирским волкам. Согласно современным генетическим данным, первые одомашненные собаки в Северной Америке произошли от сибирских волков.

Время существования и географическое положение археологической стоянки дают основания полагать, что ее обитатели могли держать собак. То есть это может быть косвенным свидетельством существования первых одомашненных собак на территории Америки. И эти собаки, скорее всего пришли на континент вместе с людьми из Азии.

Другие новости науки